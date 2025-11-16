Consiliul Concurenței avertizează că plafonarea adaosurilor comerciale a depășit termenul legal și poate provoca dezechilibre în piață

Consiliul Concurenței atrage atenția că măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare, introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă ulterior, a depăși perioada maximă prevăzută de lege.

Potrivit instituției, citată de Digi24.ro, o astfel de intervenție poate fi aplicată doar în situații exceptionale și pentru cel mult doi ani, termen care a fost deja depășit.

În raportul care privește evoluția concurenței în sectoare cheie, autoritatea explică faptul că menținerea plafonării mai mult decât ar trebui poate genera efecte negative în piață și poate determina comportamente de adaptare nedorite din partea comercianților.

Monitorizările Consiliului Concurenței au arătat că, în perioada în care măsurile au fost aplicate, produsele vizate au înregistrat scăderi ale prețurilor, ceea ce a avut efecte benefice în rândul consumatorilor.

Totuși, analiza mai arată că, deși prețurile produselor plafonate au scăzut, magazinele au compensat pierderile prin majorarea adaosurilor la alte produse, fie alimentare, fie nealimentare. Practic, reducerea profitului pe anumite categorii a fost „mutată” pe alte produse din raft, ceea ce poate provoca dezechilibre pe piață.

Specialiștii avertizează că menținerea prea mult timp a plafonării adaosurilor poate crea probleme nu doar pentru producători, ci și în alte părți ale pieței. Efectele se pot răsfrânge și asupra altor produse, care nu erau vizate inițial de această măsură, generând dezechilibre neașteptate.

Raportul include și o analiză preliminară privind creșterea TVA din august 2025, însă concluziile sunt prezentate doar pentru termenul scurt.

