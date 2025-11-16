Accident în Feleacu. Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte trei victime primesc îngrijiri medicale

Un accident rutier mortal a avut loc la ieșirea din Cluj-Napoca, spre localitatea Feleacu. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Un accident rutier mortal a avut loc la ieșirea din Cluj-Napoca |Foto: ISU Cluj

Din primele informații, într-unul dintre autoturisme se afla un bărbat încarcerat, care a fost extras de urgență de către pompieri. Din păcate, victima nu prezenta semne vitale, iar manevrele de resuscitare nu au avut succes, bărbatul fiind declarat mort.

Alte trei persoane au fost transportate la spital de echipajele SMURD: o femeie, un bărbat de aproximativ 40 de ani și o minoră de circa 7 ani. Victimele sunt conștiente și cooperante, și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Într-unul dintre autoturisme se afla un bărbat încarcerat | Foto: ISU Cluj

La intervenție au participat două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

Alte trei persoane au fost transportate la spital de echipajele SMURD | Foto: ISU Cluj

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: