Consiliul Concurenței avertizează: Preluarea Napolact de către grupul maghiar Bonafarm „poate influenţa structura pieţei lactatelor”

Vânzarea companiei românești care produce lactatele Napolact către o companie deținută de un apropiat al lui Viktor Orban poate avea efecte nedorite asupa pieței. „Tranzacția poate influența structura pieței lactatelor”, spune Consiliul Concurenței.

La finalul lunii septembrie, Consiliul Concurenței anunța că analizează tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească către maghiarii de la Bonafarm Group, deținuți de un apropiat al lui Viktor Orban.

În raportul publicat vineri, Consiliul Concurenței atrage atenția cu privire la impactul ce poate fi resimțit în piață în urma acestei tranzacții.

Tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România poate influența structura pieței locale a lactatelor, aceasta fiind caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare și simetrie relativă a costurilor între jucători, relevă Raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie, lansat vineri de Consiliul Concurenței, potrivit Agerpres.ro



Potrivit sursei citate, în 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% față de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.).În termeni de volum, producția și consumul au înregistrat creșteri moderate.

„Piața lactatelor din România se menține fragmentată, fără jucători dominanți clari, iar cotele de piață sunt distribuite între mai mulți producători naționali și importuri. În 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% față de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.).

În termeni de volum, producția și consumul au înregistrat creșteri moderate.

În prezent, tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România se află în analiză de către autoritatea de concurență, pentru a evalua compatibilitatea cu mediul concurențial normal. Analiza va include structura pieței în amonte (achiziția materiilor prime, impactul asupra fermierilor locali), precum și pe cea din aval (gama de produse, mărci private etc.)”, se arată în document.

În 2025, cota standard de TVA a crescut la 1 august de la 19% la 21%, iar majoritatea produselor alimentare, inclusiv lactatele, au trecut la cota de TVA de 11%, comparativ cu valoarea anterioară de 5-9%.

Deși lactatele nu sunt supuse direct accizelor, majorările pentru energie, carburanți și ambalaje vor influența costurile de producție și distribuție, se menționează în raport.

„Piața lactatelor se caracterizează printr-un grad ridicat de fragmentare și simetrie relativă a costurilor între jucători. Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate influența structura pieței, însă evaluarea finală depinde de decizia autorității de concurență”, conform Consiliului Concurenței.

O afacere ce stârnește îngrijorări

Tranzacția prin care Friesland Campina, unul dintre cei mai importanți jucători din piața lactatelor din România, vinde afacerea românească maghiarilor de la Bonafarm Group, care este deţinut de un apropiat al lui Viktor Orban, a stârnit reacții în spațiul public.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) semnala încă de la începutul lunii august că fermierii din Ardeal nu trebuie să fie excluși din lanțul de producție, astfel că produsele trebuie să rămână febricate din lapte românesc.

Îngrijorarea vine din faptul că, după preluare, producătorul maghiar ar putea alege să își schimbe politica de aprovizionare și să aducă materie primă din alte state europene, inclusiv Ungaria, caz în care fermierii români ar pierde principala piață de desfacere pentru lapte.

De altfel și fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, semnala că achiziționarea Napolact de către Bonafarm prezintă riscuri „la adresa securității și ordinii publice”.

