Drifturi în miezul nopții pe Corneliu Coposu. Șoferul a fost amendat și a rămas pieton!

Drifturi în miez de noapte pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. Un tânăr de 21 de ani din județul Botoșani a rămas fără permis!

Un șofer a fost surprins în timpul nopții în timp ce făcea drifturi pe strada Corneliu Coposu, într-un rar moment în care nu era trafic.

Imaginile au fost publicate pe internet de către o persoană care a filmat întreaga scenă.

Pe filmare poate fi observat cum șoferul, după ce își etalează abilitățile de pilot, oprește mașina de-a latul drumului, chiar pe linia dublă continuă, pentru a-și aștepta colegul de aventură să urce în mașină.

Lăsat pieton 60 de zile!

Polițiștii l-au amendat pe șoferul teribilist și l-au lăsat pieton.

„La data de 13 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier au invitat la sediul poliției un tânăr de 21 de ani, din județul Botoșani, în legătură cu un incident petrecut în noaptea de 11 noiembrie. În jurul orei 01:10, acesta ar fi condus un autoturism pe strada Corneliu Coposu din municipiu, efectuând manevre de conducere agresivă, prin derapaje pe partea carosabilă. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat două abateri de la normele rutiere, motiv pentru care tânărul a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 1.620 de lei, pentru conducere agresivă. Totodată, ca măsură complementară, s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile”

Totodată, polițiștii vin cu recomandări privind prevenirea conducerii agresive.

Evitați adoptarea unui comportament agresiv în trafic, accelerările bruște, frânările repetate, depășirile riscante sau schimbările succesive de bandă pot genera situații periculoase.

Conducerea agresivă nu demonstrează îndemânare, ci lipsă de responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic.

Respectați limitele legale de viteză și păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față.

Manifestați calm și răbdare la volan, siguranța rutieră este mai importantă decât graba.

