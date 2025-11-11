Tentativă de sinucidere în Grădina Botanică Cluj!

O femeie de 46 de ani din județul Mureș s-a aruncat, marți, după-amiaza, dintr-un turn situat în incinta Grădinii Botanice din Cluj-Napoca.

Polițiștii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălțime dintr-un turn| Foto: Grădina Botanică Alexandru Borza Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Pompierii au intervenit pentru a asista o persoană căzută de la înălțime în incinta Grădinii Botanice din municipiul Cluj-Napoca.

„La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Echipajele operative au găsit o femeie aflată în stop cardio-respirator. Din fericire, manevrele de resuscitare au avut succes, iar femeia a fost transportată de urgență la spital”, a transmis ISU Cluj.

Polițiștii clujeni au fost sesizați marți, în jurul orei 14:45, cu privire la faptul că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălțime dintr-un turn.

„La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje medicale ale ISU Cluj și echipaje de poliție. Echipajul medical a procedat la aplicarea manevrelor de resuscitare. Din fericire, manevrele de resuscitare au avut succes, iar victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Persoana a fost identificată ca fiind o femeie de 46 de ani, din județul Mureș”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: