Românii au cheltuit online 230 de milioane de lei de Black Friday: bilete la marile festivaluri din Cluj și abonamente la energie electrică, pe lista achizițiilor speciale

Românii au cheltuit 230 de milioane de lei pentru cumpărături online de Black Friday. Printre achizițiile speciale se regăsesc bilete la festivalurile din Cluj, pachete turistice sau abonamente la energie electrică.

Românii au cheltuit online 230 de milioane de lei de Black Friday: bilete la marile festivaluri din Cluj și abonamente la energie electrică, pe lista achizițiilor speciale|Foto: Depositphotos.com

Potrivit unui studiu privind intențiile consumatorilor de Black Friday, bugetul mediu alocat pentru această ediție a fost de 1.100 de lei.

Coșul mediu de cumpărături a fost de 690 lei, de peste 3 ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Coșul mediu de cumpărături în rate față de o zi obișnuită a fost de aproximativ 1.178 lei, de două ori mai mare decât într-o zi obișnuită.

Românii au cheltuit online 230 de milioane de lei de Black Friday

Astfel, conform unui studiu de specialitate, românii au cheltuit 230 de milioane de lei de Black Friday, până la ora 9.12, notează Agerpres.ro

În topul categoriilor de produse achiziționate au fost: cosmeticele, produsele de băcănie și alimentele neperisabile, precum și produsele pentru copii, IT&C.

Bilete la marile festivaluri din Cluj și abonamente la energie electrică, pe lista achizițiilor speciale

Un număr de 755.000 de produse au fost comandate de către români în primele 30 de minute ale campaniei Black Friday din acest an, în creștere cu 31% față de anul anterior, arată datele procesate de către unul dintre retailerii online, potrivit Agerpres.ro

Pe lista achizițiilor de produse speciale după primele 30 de minute se află:

*3.500 de experiențe - bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well și Beach, Please!,

*1.000 de abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1 leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an,

*123 de nopți de cazare în pachete turistice,

*91.065 grame de aur și monede,

*peste 10.000 kg de carne de porc,

*două automobile,

* 869 de bilete de avion,

*9.500 pachete de sănătate.

La nivel general, în intervalul analizat au fost consemnate vânzări de 227 milioane de lei, iar 80% dintre comenzi au fost plătite cu cardul.

În topul produselor se regăsesc:

*191.000 de cosmetice, suplimente și înfrumusețare;

*216.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie;

*77.000 de jucării și articole pentru copii;

*20.000 de laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți;

*23.000 de televizoare, audio-video și gaming;

*30.000 de telefoane, tablete, wearables și căști;

*41.000 de electrocasnice mici;

*23.000 de electrocasnice mari;

*21.000 de articole fashion și sport;

*34.000 de articole de mobilă și casă.

