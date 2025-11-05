Prima ediție Wonder Destinations: zeci de agenții de turism participante, workshop-uri susținute de profesioniști în domeniu și concert LIVE Delia (P)

Târgul va debuta cu o masă rotundă pe o temă de actualitate, “Turismul Românesc, încotro?”, la care vor participa proprietarul Wonderland Resort, 3 președinți și foști președinți ANAT și 3 foști secretari de stat în Ministerul Turismului.

În perioada 13–16 noiembrie 2025, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduiește prima ediție a ceea ce se anunță a fi cel mai mare târg de turism din România, Wonder Destinations, un eveniment grandios organizat în parteneriat cu ANAT – Asociația Națională a Agențiilor de Turism, dedicat pasionaților de călătorii, profesioniștilor din industrie și tuturor celor care visează la următoarea lor aventură.

Acest eveniment își propune să redefinească modul în care publicul percepe călătoria, combinând elementele de informare profesională, divertisment de calitate și inspirație personală într-un singur concept integrat. Vizitatorii vor fi invitați să exploreze zone tematice dedicate turismului de familie, aventurii, wellness-ului sau gastronomiei, dar și să participe la prezentări multimedia, expoziții interactive, degustări culturale și momente artistice.

„Wonder Destinations este mai mult decât un târg – este o poveste despre oameni, locuri și visuri. Ne dorim ca fiecare vizitator să plece de aici cu o nouă perspectivă asupra lumii și cu dorința de a descoperi. În parteneriat cu ANAT și Alin Burcea - în care am găsit partenerii pe care îi căutam demult - aducem împreună profesioniștii industriei, artiștii și publicul într-o experiență completă care va pune România pe harta marilor evenimente turistice europene”, declară Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort

”ANAT lansează, la Cluj, târgul de turism Wonder Destinations. O locație extraordinară, oameni pasionați ca Darius Mârza - acestea sunt ingredientele unui eveniment de succes! Apoi, evident: avem agenții de turism care își prezintă vacanțele, avem hoteluri care se prezintă, avem și o sesiune extraordinară de prezentări pe teme de mare interes!”, spune dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

În timpul Wonder Destinations, participanții au șansa de a explora ofertele puse la dispoziție de peste 20 de agenții de turism naționale, hoteluri de top, destinații exotice și zeci de expozanți care aduc în prim-plan inovația, experiențele autentice și poveștile care transformă vacanțele în amintiri de neuitat.

Vizitatorii vor avea, de asemenea, ocazia să participe la workshop-uri cu teme de interes, precum: modalitățile prin care turiștii pot fi despăgubiți în caz de întârzieri ale avioanelor, anulări sau refuzuri de îmbarcare, modul în care tehnologia devine o parte din ce în ce mai importantă a turismului și utilizarea inteligenței artificiale și a Big Data în planificarea vacanțelor, dar și să interacționeze direct cu specialiștii care dau formă industriei turismului românesc.

Joi, 13 noiembrie, începând cu ora 10:00, târgul își deschide porțile exclusiv pentru conferința de presă, masa rotundă și workshop-urile susținute de profesioniștii din domeniul turismului. Accesul la toate evenimentele se face pe baza biletului de intrare la târg, care poate fi achiziționat online de AICI.

10:00 - Conferință de presă - organizatori: Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort, și Alin Burcea, președintele ANAT

11:00 - 13:30: Masa Rotundă - "Turismul Românesc, încotro? ", la care participă: Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort, Alin Burcea (președintele ANAT, fost secretar de stat în Ministerul Turismului), Lucia Morariu (fondatoarea Eximtur, fost secretar de stat în MT, fost președinte ANAT), Dragoș Anastasiu (președintele Eurolines România, fost președinte ANAT), Cristian Bărhălescu (președintele Consiliului Regional Sud Est, fost secretar de stat în MT)

la care participă: Darius Mârza, fondatorul Wonderland Resort, Alin Burcea (președintele ANAT, fost secretar de stat în Ministerul Turismului), Lucia Morariu (fondatoarea Eximtur, fost secretar de stat în MT, fost președinte ANAT), Dragoș Anastasiu (președintele Eurolines România, fost președinte ANAT), Cristian Bărhălescu (președintele Consiliului Regional Sud Est, fost secretar de stat în MT) 14:00 - 15:00: Workshop “România, ultima la incoming în Europa” , susținut Alin Burcea, președintele ANAT

15:00 - 16:00: Workshop „ Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj // Evoluţia şi dezvoltarea principalului aeroport regional din România ", susținut de David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj și de Corina Martin, președintele Comisie OMD (organizațiile de management al destinației) din cadrul ANAT

”, susținut de David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj și de Corina Martin, președintele Comisie OMD (organizațiile de management al destinației) din cadrul ANAT 17:00 - 18:30: workshop de public speaking ”Charismatic speaker”, susținut de Bob Rădulescu, actor

Foști secretari de stat și președinți ai Asociației Naționale a Agențiilor de Turism în trei guvernări diferite, aduși la aceeași masă de dezbatere pe teme de impact pentru viitorul turismului din România.

Conform datelor statistice, în 2024 România a ocupat ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de turiști străini care au vizitat țara noastră. Cu 2,4 milioane de vizitatori din afara României și 4,4 milioane de euro cheltuieli de promovare, țara noastră se află în urma Bulgariei care a atras peste 13 milioane de turiști străini și a realizat venituri din turism de peste 7 miliarde de euro. La începutul acestui an, Alin Burcea, președintele ANAT, estima că veniturile încasate de România din turism sunt de aproximativ 1,3 miliarde de euro și a indicat legislația învechită drept una dintre cauzele promovării reduse a țării noastre în rândul turiștilor străini.

Un alt subiect de discuție în cadrul mesei rotunde vor fi problemele cu care se confruntă atât agențiile de turism, cât și clienții lor: cine încearcă să-i înșele, cum se pot proteja. Participanții la dezbatere vor discuta și despre necesitatea înființării Autorității Naționale pentru Turism, autoritate independentă aflată în subordinea premierului sau a Parlamentului, al cărei scop este coordonarea și dezvoltarea eficientă a sectorului turistic.

Târgul de turism, deschis publicului larg de VINERI, 14 noiembrie

De vineri, 14 noiembrie, târgul de turism se deschide în totalitate pentru publicul larg, care va putea interacționa direct cu agențiile de turism participante, expozanții și partenerii din industrie, într-o atmosferă vibrantă și inspirațională. Orarul zilnic de vizitare este 10:00 - 20:00.

Vineri, în programul workshopurilor se adaugă:

10:00 - 11:00: Workshop “ Turism și Tehnologie: AI, Big Data și Vacanțe ”, susținut de Ioana Burcea, director de marketing Paralela 45 & Mihai Nica, manager Daktela

”, susținut de Ioana Burcea, director de marketing Paralela 45 & Mihai Nica, manager Daktela 11:00 - 12:00: Workshop powered by AirClaim: ”Despre despăgubiri pentru întârzieri, anulări și refuzuri la îmbarcare ”

” 12:00 - 13:00: Workshop Cristian Pandel, CEO Christian Tour

Seara de sâmbătă, 15 noiembrie, aduce unul dintre cele mai așteptate momente ale târgului: concertul live Delia, programat la ora 19:45. Cunoscută pentru spectacolele sale explozive și energia inconfundabilă, Delia promite un show memorabil, o adevărată călătorie muzicală în jurul lumii.

Duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 19:15, vizitatorii sunt invitați la o întâlnire specială, Wonder Talks cu Delia, o sesiune inspirațională moderată de Anca Dinu. Într-o atmosferă relaxată și autentică, artista va împărtăși experiențele sale din jurul lumii, povești din spatele scenei și nu numai. Publicul va avea ocazia să adreseze întrebări, să descopere destinațiile preferate ale Deliei. Wonder Talks reprezintă o oportunitate rară de a vedea o altă latură a artistei, aceea a exploratoarei curioase, care își trăiește visurile în propriul ritm.

Zeci de premii spectaculoase, la Marea Tombolă Wonder Destinations

Un alt punct de maxim interes al evenimentului va avea loc duminică, 16 noiembrie, de la ora 20.00, când va avea loc extragerea câștigătorilor la Marea Tombolă Wonder Destinations. Fiecare vizitator care își achiziționează biletul de acces la eveniment este înscris automat în tombolă și are șansa de a câștiga premii spectaculoase.

Marele premiu al tombolei, oferit de Paralela 45, constă într-o vacanță de șapte nopți în Antalya pentru două persoane, la un hotel de 4* în regim all inclusive, cu plecare din Cluj-Napoca în data de 18.09.2026. În plus, participanții pot câștiga vacanțe în destinații de vis din România (atât pe litoral, cât și la munte, în Maramureș, județul Alba sau la Sovata) și din străinătate, bilete de avion și experiențe unice, precum bilete VIP la meciul FCSB cu Feyenoord Rotterdam din Europa League sau cursuri de yoga.

Premiile tombolei sunt asigurate de: EXIMTUR, True Travel, Bukovel, Conacul Secuiesc, Dream Sails, Podina Resort, Destine Holidays, RV Trans Distributions, Monica Filip, Hotel Ham Ham, CAMBRIDGEexplorer, FlixBus, TAROM, Horus Tour, SkyDive.

Wonder Destinations: turism, inspirație, entertainment

Wonder Destinations este un proiect marca Wonderland Resort, organizat în parteneriat cu ANAT – Asociația Națională a Agențiilor de Turism, dedicat promovării turismului românesc și internațional printr-o abordare inovatoare, educativă și inspirațională.

Parteneriatul cu ANAT subliniază angajamentul față de calitate și profesionalism, consolidând acest eveniment ca cel mai relevant târg de turism din România. Prin implicarea directă a celor mai importante agenții și branduri de turism din țară, Wonder Destinations devine un punct de întâlnire între industrie și comunitate.



Detalii suplimentare despre târg și bilete sunt disponibile pe site: https://wonderDestinations.ro

Parteneri: ANAT, Paralela 45, 99 Tour, Asbru Travel, Blue Travel, Carpathian Travel Center, DerTour, Destine Holidays, Dream Sails, Eversun Travel, EXIMTUR, Expert Travel, Explora Travel Agency, Crisoldo Tur, Simbotour, SMP Travel, The Agency, Toureco, Travel Gate, Dolphin Travel & Events, Travel House, True Travel, Viva Holidays, Z Tour, Conacul Secuiesc, Ensana Sovata, Hotel Ham Ham, Hotel O3zone, Hotel Tușnad, Podina Resort, Pensiunea Popasul Urșilor, Bukovel, Air Claim SA, Centrul Educațional Cambridge, City Scroller, Consiliul Județean Cluj, Elnagh România, Băile Felix, Flixbus, Life Call, One LINER, SkyDive Transilvania, Top Instal Autorulote, Visit Transilvania, Yoga by Monica Filip.

