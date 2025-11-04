Austeritate la comuna Luna! 37.450 de lei pe panouri cu litere!

În plină austeritate, administrația locală din comuna Luna sparge peste 7.000 de euro pentru achiziția de panouri luminoase în cadrul unei proceduri de achiziție cu un singur ofertant.

Austeritate la comuna Luna! 37.450 de lei pe panouri cu litere!|Foto: Depositphotos.com

Primăria comunei Luna a deschis patru anunțuri de achiziții pentru același tip de produs. Astfel, administrația locală intenționează să cumpere o serie de panouri luminoase de dimenisiuni 3000/1000 mm cu litere volumetrice.

Potrivit datelor disponibile în sistemul electronic de achiziții publice, autoritățile din comună au deschis patru proceduri de achiziție distincte pentru același timp de produs.

Sursa: SEAP

Mai mult, în cadrul achiziției a fost depusă o singură ofertă, iar data limită de atribuire este miercuri, 5 noiembrie 2025.

Toate cele patru anunțuri de achiziție vizează același tip de produs, care a trezit interesul unui singur ofertant.

Într-o perioadă marcată de măsuri de austeritate, administrația comunei alocă 37,5 mii lei pentru panouri luminoase cu „litere volumetrice” de impact.

Foto: Depositphotos.com

