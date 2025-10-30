A murit Ryad Almasri, fondatorul shaormeriei Mama Manu!

Cel care a pus bazele shaormeriei Mama Manu, Ryad Amasri, a murit la vârsta de 65 de ani.

Fondatorul brandului, Ryad Almasri |Foto: Mama Manu Facebook

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că domnul Ryad Almasri, fondatorul Mama Manu, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani.

A fost un om cu suflet bun, mereu aproape de oameni și de comunitate. Îi vom păstra amintirea cu respect și recunoștință, pentru tot ceea ce a însemnat pentru cei din jurul lui și pentru ceea ce a reușit să clădească prin Mama Manu, alături de oameni dragi lui.

Cei care doresc să aducă un ultim omagiu o pot face vineri, la ora 15:00, la Cimitirul Islamic din Bonțida , unde va avea loc înmormântarea.

Cei care doresc să transmită un mesaj familiei o pot face la adresa de e-mail hamude@mamamanu.ro sau direct la sediul nostru: Str. București nr. 25, Cluj-Napoca.

În semn de omagiu și recunostință, toate încasările din ziua de astăzi vor fi donate către case de copii, ONG sau oameni aflați în nevoie.

Vă mulțumim tuturor pentru gândurile bune și sprijinul arătat în aceste momente de grea încercare.

Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de către reprezentații brandului pe Facebook.

