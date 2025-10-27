Farmec lansează Epithet, o colecție de parfumuri premium ce îmbină eleganța cu personalitatea (P)

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, intră pe piața parfumurilor cu Epithet, noua linie premium ce extinde portofoliul companiei pe unul dintre cele mai competitive segmente de piață. Inspirată de tradiția parfumeriei de lux, Epithet își dorește să devină accesoriul zilnic purtat de femei și bărbați cu personalități puternice, cărora le place să fie remarcați.

Creat pentru cei care caută o experiență olfactivă sofisticată, Epithet se lansează prin cele două parfumuri Oud și Musk create sub semnătura Claudine de Vogel, parfumier recunoscut internațional pentru creații rafinate și echilibrate. Brandul Epithet oferă două arome distincte: Oud, dedicat femeilor, și Musk, destinat bărbaților – ambele combinând note clasice și moderne pentru a crea parfumuri unice și memorabile.

Epithet Oud are accente vibrante de ghimbir și piper roz, echilibrate de prospețimea mușcatei. Notele intense de oud se împletesc cu aromele de trandafir și coriandru, „topite” de căldura lemnului de cedru și misterul tămâii. Patchouli, vetiver, Benzoe Siam și smirnă sunt adăugate pentru o semnătură olfactivă profundă.

Epithet Musk este parfumul creat pentru bărbatul modern, sigur pe sine, care îmbină rafinamentul clasic cu energia contemporană. Parfumul se bazează pe prospețimea intensă a ghimbirului, completată de un buchet floral cu accente de trandafir, dar și de note subtile de piele, oud și musc.

„Am creat acest brand din dorința de a găsi parfumul care exprimă direct și îndrăzneț personalitatea celui care îl poartă. Epithet este despre asumare – un parfum puternic, care nu are nevoie de o poveste elaborată, pentru că el este începutul poveștii, prin atracția pe care o trezește instant.”, spune Oana Luca, Product Manager.

„Intrarea pe piața parfumurilor prin lansarea Epithet reprezintă un pas strategic important pentru compania Farmec și o extindere firească a expertizei noastre în domeniul cosmeticelor. Această lansare marchează începutul unui nou capitol în povestea Farmec – unul în care vom continua să inovăm și să ducem mai departe tradiția excelenței românești.”, a declarat Mircea Turdean, CEO-ul Farmec.

Atât Oud, cât și Musk sunt parfumuri care, prin persistență și amprentă olfactivă, pot însoți utilizatorul atât într-o zi obișnuită, la o întâlnire sau un eveniment de seară. Produsele sunt disponibile în varianta de 50 ml.

Noile parfumuri pot fi descoperite în magazinele Gerovital din întreaga țară și online, pe www.farmec.ro.

Despre Farmec

Farmec S.A. este una dintre cele mai mari și cu tradiție companii din România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internațională GMP și comercializează produsele din portofoliu în peste 30 țări.

Rețeaua de magazine de brand deținute de Farmec cuprinde 31 de magazine Farmec și Gerovital, localizate în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Târgu Mureș, Sighișoara, Iași, Brașov, Sibiu, Ploiești, Constanța și Galați.

