Prima monedă colorată din istoria României, lansată la Cluj. Emil Boc: „O formă de apreciere pentru Lucian Blaga.”

La Cluj-Napoca a fost lansată, luni, prima monedă colorată din istoria monetară a României, care îi este dedicată poetului Lucian Blaga.

Prima monedă colorată din istoria României a fost lansată la Cluj | Foto: bnr.ro / Captură video Facebook, Emil Boc

Banca Naţională a României (BNR) a lansat azi, 27 octombrie 2025, la sucursala regională din Cluj-Napoca, prima monedă colorată din istoria monetară a României.

Lucian Blaga, omagiat la Cluj-Napoca

„Banca Naţională a României lansează începând cu data de 27 octombrie 2025 în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema «Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere». Noutatea este că va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot astăzi, la Cluj, în cadru festiv, am prezentat moneda şi designul acesteia şi voi deschide lucrările simpozionului «Lucian Blaga - Omul, operele, bancnotele», precum şi vernisarea expoziţiei «Portretele bancnotelor - 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga». Expoziţia va include, printre multe altele, o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtia fi ligranată precum şi un fragment de sită de filigranare dar şi proiecte de bancnote ce vor fi expuse publicului în premieră”, a afirmat Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii.

El a menţionat că Lucian Blaga se află pe bancnota de circulaţie de 200 de lei din 2006 şi a figurat şi pe cea de 5.000 de lei în anii '90.

Emil Boc: Ne amintim de Lucian Blaga când trecem prin centrul Clujului

La eveniemtul de lansare a fost prezent și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Mulțumesc Băncii Naționale a României pentru respectul pe care-l acordă lui Lucian Blaga. Această monedă de colecție lanstă astăzi este o formă de apreciere pentru poet. Când am venit de la acest eveniment am fost pe lângă Biblioteca Centrală Universitară «Lucian Blaga» din municipiu și am trecut prin Piața «Lucian Blaga», iar puțin mai încolo este statuia lui. Cred că toți ne amintim de el când trecem prin centrul Clujului”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facbook.

Edilul a afirmat că Lucian Blaga a fost arhitectul filosofic original, profund ancorat în spiritualitatea românească, cu un sistem care nu imită ci înnoiește.

„Poate este printre puținii filosofi români care are un sistem propriu și nu doar o preluare a altor sisteme”, a mai spus Emil Boc.

Pentru cei interesaţi, moneda va fi disponibilă la vânzare prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a Romaniei.

