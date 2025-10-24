Șefa tinerilor liberali din Cluj, Georgiana Sima, la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor: „Tinerii trebuie priviți ca parteneri activi în implementarea politicilor publice”

Consilierul județean Georgiana Sima (PNL) și totodată președintele Tineretului Național Liberal (TNL) Cluj a participat la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek).

Georgiana Sima (PNL) Cluj, la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor | Foto: Linkedin, Georgiana Sima

Georgiana Sima (PNL Cluj) a participat în aceste zile la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek) organizată la Bruxelles cu tema „Shaping Tomorrow, Together”.

Georgiana Sima: „Oamenii trebuie să aibă garantat dreptul de a sta sau a pleca”

„Discuțiile s-au conturat în jurul unor teme importante pentru viitorul Europei: investițiile în orașe și regiuni prin politica de coeziune, garantarea dreptului de a rămâne acasă, prin acces la servicii publice de calitate și locuire decentă, dar și dreptul de a te muta oriunde în UE și de a beneficia de aceleași avantaje, fără a fi nevoit să alegi între apartenență și oportunitate. Totodată, s-a pus accent pe digitalizare, inovare și transformarea orașelor în spații pregătite pentru provocările viitorului”, a transmis Georgiana Sima, într-o postare pe pagina ei de Linkedin.

În calitate de membru al programului Young Elected Politicians al Comitetului European al Regiunilor, ea a participat la ateliere, sesiuni strategice și întâlniri cu decidenți europeni, dar și cu tineri aleși locali din întreaga Europă, un prilej rar în care toți membrii activi ai programului s-au aflat în același loc. Totodată, a luat parte la reuniunea grupului PPE din cadrul CoR, precum și la întâlnirea delegației României.

„Cred cu tărie - și am subliniat asta în toate discuțiile - că politicile publice eficiente trebuie să pornească de la realitățile din comunități. Iar pentru ca aceste realități să fie înțelese și asumate corect, e esențial ca la masa deciziei să fie prezente toate vocile care pot aduce valoare: lideri cu experiență, dar și tineri implicați, pregătiți și determinați să pună umărul la transformările de care avem nevoie. Tinerii nu trebuie priviți doar ca beneficiari ai politicilor publice, ci ca parteneri activi în definirea și implementarea lor”, a conchis Georgiana Sima.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News



CITEȘTE ȘI: