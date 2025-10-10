Atenție, șoferi! Serviciul de Permise și Înmatriculări Cluj, închis temporar. Ce se întâmplă cu programările?

Prefectura Cluj anunță suspendarea temporară a activității la Serviciul de Permise și Înmatriculări din județ.

Serviciul de Înmatriculări și Permise Cluj va avea programul suspendat temporar | Foto: monitorulcj.ro

Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie 2025.

Ce se întâmplă cu programările la Serviciul de Permise și Înmatriculări Cluj?

„Instituția Prefectului - Județul Cluj aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, din motive de ordin tehnic, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) va fi suspendată luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 17.00 - 19.00”, a transmis Prefectura Cluj, într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, cei care au programare online în intervalul menționat mai sus urmează să fie preluați ulterior, în zilele următoare, în baza programării inițiale.

„Acestea (persoanele cu programare în intervalul suspendat - n. red.) se vor putea prezenta la ghișeele serviciului perioada 14-17 octombrie, în timpul programului normal de funcționare”, se mai arată în comunicatul Prefecturii.

