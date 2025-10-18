Ploaie și vreme rece la Cluj. Temperaturile nu vor trece de 14 grade

Vremea se menține rece și instabilă la Cluj-Napoca. Astăzi, 18 octombrie 2025, clujenii trebuie să se aștepte la ploi slabe și temperaturi modeste pentru mijlocul lunii octombrie.

Vreme instabilă la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

În cursul dimineții, cerul va fi acoperit, iar ploile ușoare vor determina o scădere temporară a vizibilității, iar temperaturile nu vor depăși 9°C , conform ANM.

Pe parcursul zilei, temperaturile pot urca, treptat, până la 14°C. După amiaza, cerul va rămâne predominant noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Deci, nu vă uitați hainele impermeabile acasă și umbrelele, dacă vreți să vă bucurați în aer liber de această zi de weekend, deoarece instabilitatea atmosferică se va menține și în prima zi de duminică.

