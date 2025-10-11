Un tânăr s-a răsturnat cu mașina între Gârbău și Viștea și a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă, între localitățile clujene Viștea și Gârbău. În urma evenimentului, un tânăr a ajuns la spital.

Un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier petrecut între comunele clujene Viștea și Gârbău | Foto: ISU Cluj

Accidentul s-a petrect, azi, 11 octombrie 2025, între localitățile clujene Viștea și Gârbău.

Tânăr dus la spital

„Echipajele noastre au găsit la fața locului un autoturism răsturnat, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Un bărbat de aproximativ 25 de ani a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare”, potrivit ISU Cluj.

Conform sursei citate, la misiune au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

