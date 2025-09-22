RO.aliment SHOW 2025 - Liderii industriei alimentare se reunesc la Cluj-Napoca pentru trei zile de dialog orientat spre dezvoltare 13–15 octombrie 2025 | USAMV Cluj-Napoca (P)

USAMV Cluj-Napoca găzduiește în perioada 13–15 octombrie cel mai important eveniment B2B al industriei alimentare din România: RO.aliment SHOW – ediția a 9-a.

Platformă de referință pentru profesioniști, RO.aliment SHOW reunește timp de trei zile peste 300 de participanți: procesatori, furnizori de soluții și tehnologii, cercetători, nutriționiști, mediul academic, autorități (ANSVSA, DSV, ANPC) și asociații de profil, oferind un cadru concret de dialog și colaborare strategică pe întreg lanțul alimentar – de la materia primă până la produsul de pe raft.

În acest mediu academic vibrant, unde generații diverse se întâlnesc pentru a crea soluții reale, RO.aliment SHOW 2025 devine un spațiu de dialog între industrie, știință și decidenți, cu impact concret asupra dezvoltării sectorului agroalimentar din România.

Conceptul evenimentului reunește diverse cadre de discuții și modalități de informare, de la standuri dedicate și networking B2B, la workshopuri, conferințe tematice, vizite de informare în fabric, întâlniri cu retaileri și autorități de control.

Industria alimentară este pilonul principal al economiei europene, dar pentru a rămâne competitivă și sustenabilă, are nevoie de măsuri concrete, nu doar de declarații de intenție. Reglementările tot mai stricte, presiunile economice, cerințele consumatorilor și nevoia de inovație pun producătorii în fața unor decizii esențiale. Organizat la USAMV Cluj, un pol de excelență în cercetare, educație și transfer tehnologic, RO.aliment SHOW 2025 pune în dezbatere o temă de interes general pentru România: ”Industria alimentară în 2025 – cum transformăm viziunea în realitate”.

Participanții – specialiști din zone diferite ale lanțului „de la materie la raft”, vor avea oportunitatea de a transforma reglementările și presiunile pieței în avantaje strategice, accesând informații și soluții aplicabile din zone esențiale precum: materii prime, ingrediente, ambalare, procesare, siguranța alimentelor, calitate, certificări, produse noi și inovatoare, cercetare, produse organice, plant based, formulare și reformulare, tehnologii, igienă, echipamente, teste de laborator, studii de piață, legislație, CSR, sustenabilitate și transfer tehnologic.

În cadrul evenimentului, ”Discuțiile de Bun Gust” aduc în prim-plan atât provocările generale ale industriei, cât și teme de nișă, precum producția de chefir – un domeniu reglementat, dar puțin cunoscut, dezvoltarea de noi produse și rolul nutriționistului, trend-ul către produse “mai sănătoase” fără a sacrifica gustul, dar și lipsa forței de muncă

„10 ani de Gusturi Alese” este umbrela sub care RO.aliment SHOW va găzdui panelurile aniversare, sesiuni dedicate, susținute de membrii juriului competiției: Gabriela Berechet, Mihaela Bilic, Marius Mihai Ciobanu, Alexandru Cîrîc, Răzvan Cruceanu, Denisa Duță, Ioana Haș, Cătălina Ilie, Gabriela Mohan, Lidia Nica, Dana Pop, Daniela Paraschiv, Daniela Voica. Aceștia vor vorbi despre ce contează dincolo de etichetă și rețetă în procesul de evaluare, despre experiențele și recomandările lor privind transformarea unui produs într-un „Gustul Ales”, dar și despre evoluția și perspectivele dezvoltării de produse premium.

„RO.aliment SHOW este un hub esențial pentru industria alimentară, oferind audienței cadrul potrivit pentru dialog deschis și schimb de idei pe teme de interes real pentru sector. Ne bucurăm că și la această ediție și-au confirmat participarea reprezentanții conducerilor autorităților de control – ANSVSA, DSV și ANPC – precum și liderii principalelor asociații de profil: ROMALIMENTA, APRIL, ARC, ROMPAN, AMRCR și FEDIMA, consolidând astfel valoarea evenimentului pentru întreaga industrie.” Claudia Bocean, CEO ROaliment

La RO.aliment SHOW 2025, networkingul B2B prinde viață și în afara sesiunilor, participanții având în fiecare seară ocazia să continue discuțiile într-un cadru relaxat, să lege noi conexiuni și să dezvolte parteneriate durabile.

Agendă eveniment:

13 Octombrie 2025 – Workshop LAPTE & ÎNGHEȚATĂ, FREE FROM, PRODUSE ALTERNATIVE

Moderator: Dana Mihaela Pop – Doctor inginer –consultant în industria alimentară

Biosoluții Novonesis: Calea spre produse lactate mai sustenabile

Lactate sigure prin igienă certificată și trasabilitate completă a uniformelor HACCP

Speaker: Radu Giorgian Dragoș – Director Național Vânzări Salesianer

Radu Giorgian Dragoș – Director Național Vânzări Salesianer Proceduri de control SMART cu monitorizare automată și documentare digitală

Speaker: Horațiu Basa – CEO Testo România

Horațiu Basa – CEO Testo România Bune practici pentru siguranță, încredere și eficiență în relația cu spitalele și HoReCa

Speaker: Gabriela Berechet – Specialist gastrotehnică și tehnologii alimentare

Gabriela Berechet – Specialist gastrotehnică și tehnologii alimentare IFS Food 8: cele mai frecvente abateri și neconformități observate în 2024

Speaker: Ionuț Nache - Trainer si Director General INAQ Consulting

Ionuț Nache - Trainer si Director General INAQ Consulting Soluții pentru etichete și folii imprimate pentru lactate

Speaker: Mihaela Chifor – Director de Marketing Rottaprint

Mihaela Chifor – Director de Marketing Rottaprint Tehnologia enzimatică pentru curățarea și controlul biofilmului în industria lactatelor

Speaker: Christophe Nilsson - Specialist în curățare enzimatică, Romfracht

Christophe Nilsson - Specialist în curățare enzimatică, Romfracht Structura laptelui sub microscop – diferențe între omogenizat și neomogenizat

Speakers: Alina Donici – fondator Artesana, Dan Vodnar - Profesor Universitar și Prorector Cercetare USAMV Cluj Napoca

Discuții „de Bun Gust” – provocările ascunse ale laptelui românesc. Speaker: Dorin Cojocaru, Dan Vodnar, Ioan Oleleu, Ionuț Nache, Mihaela Chifor, Lidia Nica, Alina Donici, Dana Mihaela Pop

Dincolo de etichetă și rețetă: criteriile juraților Gustul Ales - 10 ani de Gusturi Alese - Panel aniversar Speaker: Cătălina Ilie, Alexandru Cîrîc, Gabriela Berechet

Vizită de documentare: Ferma cu Omenie (Alba)

14 Octombrie 2025 – Workshop CARNE & PRODUSE ALTERNATIVE

Moderator: Gabriela Berechet – Specialist gastrotehnică și tehnologii alimentare

Ambalarea în atmosferă protectoare (MAP): provocări și soluții pentru industria cărnii

Speaker: Cristian Dorian Popa - National Field Sales Manager SIAD

Cristian Dorian Popa - National Field Sales Manager SIAD Inovații și soluții esențiale pentru siguranța alimentară

Speaker: Carmen Popescu – Marketing Manager Mediclim

Carmen Popescu – Marketing Manager Mediclim Aliment–microbiota și sănătate mintală

Speaker: Dan Vodnar - Profesor Universitar și Prorector Cercetare USAMV Cluj Napoca

Dan Vodnar - Profesor Universitar și Prorector Cercetare USAMV Cluj Napoca Certificare RABC – cel mai înalt standard pentru uniforme

Speaker: Radu Giorgian Dragoș – Director național vânzări Salesianer

Radu Giorgian Dragoș – Director național vânzări Salesianer Proceduri de control SMART cu monitorizare automată și documentare digitală

Speaker: Horațiu Bașa – CEO Testo România

Horațiu Bașa – CEO Testo România Tehnologia enzimatică pentru curățarea și controlul biofilmului în industria cărnii

Speaker: Christophe Nilsson - Specialist în curățare enzimatică, Romfracht

Christophe Nilsson - Specialist în curățare enzimatică, Romfracht Claritate, conformitate, competitivitate: eticheta produselor din carne în 2025

Speaker: Giorgiana Jelescu – Fondator QNORM

Giorgiana Jelescu – Fondator QNORM Ce ne spun datele din laborator: prevenție, control și economie în siguranța alimentelor

Speaker: Andrei Nicolau – Director Labrom

Andrei Nicolau – Director Labrom MICROCAT® – biotehnologii pentru epurarea apelor

Speaker: Alin Hapca - Doctor în agronomie

Alin Hapca - Doctor în agronomie Unelte digitale pentru validarea metodelor analitice

Speaker: Nicoleta Mihalache - Specialist calitate și formator – Integra Inspect Consulting

Nicoleta Mihalache - Specialist calitate și formator – Integra Inspect Consulting IFS Supply Chain Solutions: IFS ESG Compliance Check

Speaker: Ionuț Nache - Trainer si Director General INAQ Consulting

Cum devine un produs „Gustul Ales” - 10 ani de Gusturi Alese - Panel aniversar. Speaker: Cătălina Ilie, Gabriela Mohan, Dana Mihaela Pop

Discuții „de Bun Gust” – viitorul sectorului carne & produse alternative. Speaker: Gabriela Berechet, Ioan Oleleu, Radu Giorgian Dragoș, Andrei Nicolau, Giorgiana Jelescu, Horațiu Basa, Lidia Nica, Alin Hapca, Nicoleta Mihalache, Carmen Popescu, Ionuț Nache

Vizită de documentare: Puiul de Crăiești (Mureș)

15 Octombrie 2025 – Workshop PANIFICAȚIE, PATISERIE, ZAHAROASE, FREE FROM

Moderatori: Gabriela Mohan - Vicepreședinte Asociația NNS, Ioana Haș - Nutritionist-Dietetician

Potențialul antifungic al sericinei în panificație și patiserie

Speaker: Irina Matran, Doctor Inginer Profesor Asociat

Irina Matran, Doctor Inginer Profesor Asociat Enzimele în morărit și panificație – instrumente biotehnologice pentru calitate

Speaker: Virgil Cheleș, Country Manager Barentz

Virgil Cheleș, Country Manager Barentz Congelarea aluaturilor pentru pinsa și panini: tehnologie și avantaje operaționale

Speaker: Cristian Popa, National Field Sales Manager SIAD

Cristian Popa, National Field Sales Manager SIAD Uniforme profesionale și igienă garantată pentru brutării

Speaker: Radu Giorgian Dragoș, Director Național Vânzări Salesianer

Radu Giorgian Dragoș, Director Național Vânzări Salesianer Ingrediente vegetale și inovații – trenduri în panificația sustenabilă

Speaker: Alexandrina Sîrbu, Profesor universitar doctor inginer, expert tehnic si consultant

Alexandrina Sîrbu, Profesor universitar doctor inginer, expert tehnic si consultant Panvivo - câteva idei din Italia de încercat în panificația românească Speaker: Florentin Matei, Business Coordinator Central and East Europe MILLBO

Florentin Matei, Business Coordinator Central and East Europe MILLBO Carieră în Mâinile Tale: Formare și Ocupare pentru Tinerii NEETs

Speaker: Felix Arion, Asociația AgroTransilvania Cluster

Felix Arion, Asociația AgroTransilvania Cluster Implicațiile legislative privind reducerea risipei alimentare și răspunderea juridică în donarea de alimente

Speaker: Avocat Kis Iulia

Evoluție și perspective în dezvoltarea de produse premium - - 10 ani de Gusturi Alese - Panel aniversar. Speaker: Lidia Nica, Marius Mihai Ciobanu, Ioana Haș

Discuții „de Bun Gust” – provocări și soluții în panificație & patiserie

Speakers: Ioana Haș, Radu Giorgian Dragoș, Lidia Nica, Ioan Oleleu, Virgil Cheleș, Cristian Dorian Popa, Alexandrina Sîrbu, Irina Matran, Florentin Matei

Vizită de documentare: în pregătire

Eveniment susținut de: USAMV Cluj-Napoca, TESTO, De la Ferma cu omenie, Rottaprint, SIAD, Integra Consulting, Barentz România, Labrom, QNORM, INAQ Consulting, Artesana, Puiul de Crăiești, Bimbo România, Mediclim, Salesianer, Romfracht, ICA R&D, Microcat, Novonesis, Armos, Barentz România, Five Continents Botoșani, IBA București, Microcat, Aqua D&P, precum și instituții de reglementare și control – ANSVSA, DSV, ANPC, asociații de profil – ROMALIMENTA, APRIL, ANPC, ARC, AMRCR, ROMPAN, FEDIMA, Asociația NNS Nutriție Nutrienți Sănătate, Agrotransilvania, Bovicoop și mediul academic: Universitatea Științele Vieți “Ion Ionescu de la Brad” Iași, Facultatea “Dunărea de jos” Galați, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Marketing Creativ.

RO.aliment SHOW – Eveniment marca ROALIMENT MEDIA

Contact presă: Claudia Bocean – CEO RO.aliment office@roaliment.ro

https://www.roaliment.ro/academy/event/ro-aliment-show-2025-13-15-octombrie-editia-9-usamv-cluj-napoca-2/

https://www.roaliment.ro/academy/program-roashow-2025/