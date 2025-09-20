Vreme plăcută sâmbătă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime ajung la 26 de grade Celsius

Clujenii vor avea parte de o sâmbătă cu vreme frumoasă.

Maxima zilei va fi de 26 de grade Celsius la Cluj-Napoca, sâmbătă, 20 septembrie 2025 | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge la 26 de grade Celsius în Cluj-Napoca.

Vremea va fi plăcută, iar temperaturile minime vor fi de 11 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 4 m/s.

Până în jurul orei 12.00, temperaturile nu vor depăși 20 de grade Celsius, iar maxima zilei de 26 de grade Celsius va fi aproximativ la ora 16.00.

