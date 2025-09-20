Accident rutier grav în Mera. O femeie inconștietă a fost intubată și dusă la spital.

Un accident grav de circulație s-a petrecut, sâmbătă după-masă, în localitatea Mera din comuna Baciu,

O femeie a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Mera din comuna Baciu | Foto: ISU Cluj

În accidentul rutier petrecut, sâmbătă, 20 septembrie 2025, au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.

Femeie în stare gravă, dusă la spital

„Forțele noastre au găsit în interiorul autoturismului o femeie care se afla în stare de inconștiență, prezentând multiple traumatisme. Aceasta nu era încarcerată, însă pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical”, a transmis ISU Cluj.

Accident rutier grav petrecut sâmbătă, 20 septembrie 2025, în localitatea Mera | Foto: ISU Cluj

Potrivit sursei citate, femeie, în vârstă de 43 de ani, a fost intubată și transportată de urgență la spital, iar pe parcursul intervenției nu au existat alte persoane care să solicite îngrijiri medicale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: