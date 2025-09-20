Accident în Mihăiești. Un microbuz s-a răsturnat, iar o femeie și un bărbat au ajuns la spital.

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă dimineața, în localitatea Mihăiești din județul Cluj.

Un microbuz s-a răsturnat în Mihăiești în urma uni accident rutier | Foto: ISU Cluj

Accidentul s-a petrecut, sâmbătă, 20 septembrie 2020, în localitatea clujeană Mihăiești, în jurul orei 10.

La fața locului, echipajele ISU Cluj au găsit un microbuz răsturnat și un autoturism avariat, ieșit în afara părții carosabile.

Microbuz răsturnat în localitatea Mihăiești

„Au primit îngrijiri medicale trei persoane, iar un bărbat și o femeie de aproximativ 45 de ani au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, ambii prezentau afecțiuni ușoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: