  • Flux RSS
Actualitate

Accident în Mihăiești. Un microbuz s-a răsturnat, iar o femeie și un bărbat au ajuns la spital.

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă dimineața, în localitatea Mihăiești din județul Cluj.

Un microbuz s-a răsturnat în Mihăiești în urma uni accident rutier | Foto: ISU Cluj Un microbuz s-a răsturnat în Mihăiești în urma uni accident rutier | Foto: ISU Cluj

 

 


 

Accidentul s-a petrecut, sâmbătă, 20 septembrie 2020, în localitatea clujeană Mihăiești, în jurul orei 10.


 

 


La fața locului, echipajele ISU Cluj au găsit un microbuz răsturnat și un autoturism avariat, ieșit în afara părții carosabile. 

Microbuz răsturnat în localitatea Mihăiești 

 


„Au primit îngrijiri medicale trei persoane, iar un bărbat și o femeie de aproximativ 45 de ani au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, ambii prezentau afecțiuni ușoare.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Unui polițist i se cere să plătească reparațiile pentru mașina cu care s-a răsturnat în misiune. Daună de 65.000 lei.

Accident în zona Aeroportului Cluj. O mașină s-a răsturnat și un tânăr a ajuns la spital.

Ultimele Stiri
abonare newsletter