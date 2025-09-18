Curier din Cluj, reținut pentru o pagubă de aproape 40.000 lei. A luat banii pentru colete și a schimbat pachetele clienților.

Noi inginerii apar în județul Cluj. Un curier și-ar fi însușit banii plătiți de clienți pentru rambursul coletelor, iar la unele pachete ar fi schimbat conținutul.

Un curier a fost reținut după ce ar fi cauzat un prejudiciu de circa 40.000 de lei | Foto: Captuă video, IPJ Cluj

Astăzi, 18 septembrie 2025, un curier din județul Cluj a fost percheziționat la domiciliu, în cadul unui dosar penal care vizează comiterea infracțiunii de delapidare.

Păgubă de aproape 40.000 de lei, printr-o schemă a uni curier din Jucu

„În fapt, un angajat al unei firme de curierat, respectiv un tânăr de 22 de ani, din comuna Jucu aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-ar fi însușit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conținutul unor colete pe care le avea în gestiune. Acțiunile sale ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în baza probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reținerea pentru 24 de ore față de tânărul în cauză.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: