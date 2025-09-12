Clujean urmărit internațional pentru că intrat peste o tânără în casă și a agresat-o, prins într-un hotel din Cluj-Napoca

Un clujean urmărit internațional a fost prins, vineri, în timp ce se adăpostea într-un hotel din municipiul Cluj-Napoca. Bărbatul are de executat o pedeapsă de peste 2 ani.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, pe numele căruia Judecătoria Cluj-Napoca a emis în primăvara acestui an un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, urmărit la nivel național și internațional, a fost capturat într-un hotel din Cluj.

Clujean urmărit internațional, capturat într-un hotel din Cluj: a intrat peste o tânără în casă și a agresat-o

Vineri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj au desfășurat o acțiune operativă, în urma căreia au depistat un bărbat de 45 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, urmărit la nivel național și internațional.

„Acesta a fost găsit într-un imobil cu regim hotelier din municipiul Cluj-Napoca, pe numele său fiind emis, la data de 5 mai 2025, de către Judecătoria Cluj-Napoca, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea”, informează IPJ Cluj.

Bărbatul are de executat o pedeapsă de 2 ani și 9 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și amenințare.

Potrivit datelor din anchetă, în cursul anului 2022, acesta ar fi pătruns fără drept în locuința unei tinere de 25 de ani, din Cluj-Napoca, unde ar fi agresat-o fizic, lovind-o cu palmele în zona feței și a corpului. Ulterior, ar fi continuat comportamentul violent, agresând-o în alte două situații.

Bărbatul a fost condus la sediul poliției, urmând a fi transferat în Penitenciarul Gherla pentru executarea pedepsei.

