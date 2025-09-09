Kamikaze în centrul Clujului. Un șofer din Alba reinventează regulile de circulație.

Regulile de circulație rutieră au fost reinventate în centrul municipiului Cluj-Napoca, marți, 9 septembrie 2025, de către un șofer aflat la volanul unei mașini cu numere de Alba.

Șofer „pieton” în Cluj-Napoca |Foto: CoralDeserter / reddit.com

Imaginile zilei din Cluj-Napoca au fost oferite de un șofer aflat la volanul unei mașini cu numere din județul Alba.

Regulile de circulație, reinventate în centrul Clujului.

Într-un clip video postat acum câteva ore pe Reddit se observă cum din parcarea din Piața Unirii din Cluj-Napoca, un „nemuritor” Golf V a ieșit altfel înapoi pe drum.

Șoferul s-a gândit că știe el o scurtătură, fără barieră și a ieșit pe partea cu Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail și a ajuns pe zona pietonală din „buricul târgului”, iar mai apoi a așteptat la semafor să fie verde la pietoni, după care a mers mai departe pe strada Memorandumului, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Nici nu mai are rost să pomenim câte reguli de circulație a încălcat șoferul în același timp.

Poate aventurierul s-a speriat la cât de scumpă e parcarea în Cluj și a ieșit fără să mai treacă pe la barieră.

