Vreme instabilă cu maxime de 33 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține capricioasă, maximele termice vor ajunge la 33 de grade, dar nu scăpăm de ploi.

Prognoza meteo pentru miercuri, 10 septembrie|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Miercuri, 10 septembrie, vremea va fi în general călduroasă, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 - 33 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 10 - 20 de grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros în vestul teritoriului și în zona Transilvaniei, inclsusiv în zonele montane și se vor semnala averse şi ploi slabe de scurtã duratã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la munte.

În Cluj, vremea va fi în general închisă, cu înnorări temporare și ploi, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a zilei.

Valorile termice maxime vor ajunge la 24 de grade Celsius, iar cele minime vor indica 16 grade Celsius.

În perioada următoare valorile termice maxime vor varia între 22 – 25 de grade Celsius, cu șanse crescute de precipitații.

