Accident rutier pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Șoferul era beat și a intrat într-un copac.

Un accident auto a avut loc astăzi după-masa, duminică, 7 septembrie 2025, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca.

Un șofer băut a intrat cu mașina într-un copac pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

Accidentul s-a petrecut duminică, 7 septembrie 2025, în jurul orei 15.

„În accident a fost implicat un autoturism, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. O femeie, aflată în stare de conștiență și cooperantă, a fost preluată de către echipajul SAJ în vederea evaluării medicale”, a transmis ISU Cluj.

Neatent și băut la volan pe străzile Clujului. A intrat într-un copac

Totodată, la fața locului s-a deplasat și poliția, care a constat că șoferul era băut la volan.

„Din primele cercetări a rezultat că, un bărbat de 38 de ani, din același municipiu care circula înspre strada Câmpului, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă, ulterior acroșând gardul unui imobil și un copac”, a transmis IPJ Cluj.

După ce a fost testat cu aparatul cu etilotest s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 0,40 mg/l în aerul respirat (alcool pur).

Alcoolemie la limita dintre contravenție și infracțiune pentru șoferul care a intrat într-un copac în Cluj-Napoca

Totodată, în urma accidentului, bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Această alcoolemie este chiar la limita dintre contravenție și faptă faptă penală.

În România, alcoolemia la volan este sancționată diferit în funcție de nivel, fiind contravenție între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (echivalentul a 0,01-0,80 g/l alcool în sânge), cu amendă și suspendarea permisului pe 90 de zile, și infracțiune peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (peste 0,80 g/l alcool pur în sânge), pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală, conform articolului 336 din Codul Penal.

Monitorulcj.ro a cerut un punct de vedere de la IPJ Cluj pentru a afla care au fost rezultatele finale de la analizele de sânge, mai exact dacă alcoolemia finală se încadrează la contravenție sau infracțiune.

Vom reveni cu informații referitoare la rezultatul final al analizelor de sânge când le vom afla.

