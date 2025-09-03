„Back to school” cu layere cool și oferte la rechizite, la brandurile tale preferate din Iulius Mall Cluj (P)

Back to school vine la Iulius Mall Cluj cu un lookbook fresh, plin de idei și inspirație pentru tot sezonul de toamnă. Păstrează vibe-ul zilelor de vară și pregătește-te de revederi cu gașca de prieteni, pentru că vei găsi oferte și reduceri la brandurile tale preferate!

Pentru că sezonul layerelor cool și a ținutelor oversized e aici, Iulius Mall Cluj te pregătește de școală cu un „catalog de stil” pentru un debut de an școlar reușit, în care să pășești cu încredere. „Back to school” revine cu o sărbătoare a celor mai frumoase momente petrecute vara aceasta și cu propuneri de ținute în stilul urban chic.

Cea mai cool ținută este outfitul pe care îl creezi, inspirat fiind de lookbookul Iulius Mall și de vitrinile magazinelor. La brandurile din mall găsești cămăși, pulovere, hanorace, dar și alte piese vestimentare esențiale pentru garderoba ta de toamnă. La Under Armour ai reduceri de până la 70% la produsele selectate, în timp ce Skechers îți oferă reduceri de 30% la a doua pereche de încălțăminte.

Noile începuturi se „construiesc” cu energie, spirit de echipă și cu ghiozdanul echipat cu cele necesare pentru școală. Noriel, Adidas și 4F vin cu reduceri la rechizite și la rucsacuri, iar Grid îți oferă, de asemenea, până la 30% reducere la o selecție de produse. Și la Auchan ai 30% cash back, cu bonus pe cardul de fidelitate, la toată gama Herlitz (ghiozdane, penare, instrumentre de scris, caiete).