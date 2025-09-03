Vara n-a plecat încă din Cluj-Napoca. Temperaturile maxime ajung la 30 de grade Celsius.

A treia zi de toamnă este una călduroasă la Cluj-Napoca. Maxima zilei va fi de 30 de grade Celsius.

Se anunță o zi caldă, azi, 3 septembrie 2025 la Cluj-Napoca. Chiar dacă este început de toamnă, temperaturile vor fi ridicate și vor ajuge la maxime de 30 de grade Celsius.

Minima zilei este de 16 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar cerul va fi variabil. Viteza vântului va fi de 7 m/s.

Până la ora 9.00, temperatura va fi sub 20 de grade Clesius, iar în jurul orei 15.00 vom ajunge la maxima zilei de 30 de grade Celsius.

Și seara va fi cald în Cluj-Napoca deoarece până la miezul nopții, temperatura nu va scădea sub 20 de grade Celsius.

