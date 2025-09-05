Programe noi de studii pentru admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Admiterea de toamnă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) vine cu programe noi de studii, în regim de învățământ dual: Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) și Inginerie Mecanică (la Alba Iulia).

Candidații au la dispoziție câte 30 de locuri la buget pentru fiecare dintre aceste specializări.

În total, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pune la dispoziția candidaților, în sesiunea de toamnă, 1.811 locuri la nivel licență, dintre care 791 de locuri la buget și 1.020 de locuri cu taxă.

„Scoatem pentru prima dată locuri la învățământul de licență în regim dual pentru specializările TCM și Inginerie Mecanică, având în vedere solicitările marilor companii din zona Alba Iulia, precum Star Transmission & Star Assembly sau Bosch. Planul de învățământ este conceput în proporție de 50% de Universitatea Tehnică și 50% de companii, astfel încât studenții își vor putea desfășura lucrările de laborator și activitatea practică direct în cadrul acestor firme. Din punctul de vedere al companiilor, acest lucru este important pentru că vor avea posibilitatea, pe parcursul celor 4 ani, să îi cunoască pe studenți și să îi formeze conform abilităților și competențelor de care au nevoie. Din perspectiva studenților, avantajul constă în faptul că își vor putea găsi mai ușor un loc de muncă după absolvirea învățământului de licență dual. De asemenea, aș dori să subliniez că diploma de licență pe care o vor primi este identică cu diploma de licență obținută în regimul clasic de 4 ani”, a declarat prof. dr. ing. Daniela Popescu, prorector responsabil cu managementul universitar și relația cu mediul socio-economic.

Platforma dedicată admiterii este deschisă, iar viitorii studenți își pot depune dosarul online până în data de 6 septembrie, pe admitereonline.utcluj.ro.

Pentru candidații care susțin proba scrisă la matematică în vederea admiterii, aceasta va avea loc în data de 8 septembrie. La Centrul Universitar Nord din Baia Mare, candidații vor susține probele de admitere pentru specializările alese în zilele de 8 și 9 septembrie.

Înscriere online la admitere

Pe platforma dedicată admiterii la studii de licență – https://admitereonline.utcluj.ro – candidații își pot crea conturi, încărca documentele necesare și finaliza procesul de înscriere până în data de 6 septembrie 2025. Platforma centralizează informațiile esențiale despre fiecare program de studii: documentele necesare, calendarul admiterii, competențele dobândite, oportunitățile de mobilitate și internship, precum și parteneriatele cu mediul economic.

Înscrierea se realizează online, printr-un proces simplu și eficient, care permite scanarea documentelor chiar și cu telefonul mobil. Candidații pot aplica la oricâte comisii de admitere doresc, achitând o singură taxă de 400 de lei.

Pentru cei care nu dispun de acces la internet sau care doresc asistență directă, la sediul fiecărei facultăți vor funcționa puncte de consiliere, unde candidații vor fi ghidați pas cu pas în procesul de înscriere.

„Recomandăm candidaților să opteze pentru cât mai multe programe de studii, în ordinea preferințelor lor. Sistemul de admitere este conceput astfel încât viitorul student să fie repartizat la una dintre opțiunile aflate pe primele locuri în lista sa. Foarte important de menționat: pentru studenții din anul I, admiși pe locuri bugetate, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca asigură locuri de cazare”, a spus conf. dr. ing. Iuliu-Ștefăniță Guțiu, prorector didactic UTCN.

Cazare asigurată pentru studenții din anul I

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca vine în sprijinul studenților și pune la dispoziție 4.935 de locuri de cazare, în camere cu baie proprie. Candidații admiși la una dintre facultățile UTCN, la buget, vor beneficia de loc în cămin.

Cazarea studenților în cămine va avea loc cu 4 zile înainte de începerea anului universitar, iar prima zi va fi dedicată cazării studenților din anul I. Pentru informații suplimentare referitoare la cazare, studenții pot urmări site-ul facultății la care au fost admiși, începând cu jumătatea lunii septembrie.

Locuri disponibile la admiterea de toamnă pentru programele de masterat

Din 9 septembrie, absolvenții studiilor de licență se pot înscrie la programele de master oferite de UTCN, pe cele aproximativ 400 de locuri scoase la concurs. Pentru calendarul complet de admitere și numărul de locuri disponibile la master, consultați https://admitereonline.utcluj.ro.

Pentru mai multe informații, vă invităm să urmăriți canalele oficiale de comunicare ale universității:

Pentru informații suplimentare:

Biroul de Admitere UTCN

admitere@utcluj.ro, 0264401 328.