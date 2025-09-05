Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare,ridicate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel:autovehiculul marca Mitsubishi, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare BR 458 QZ, aflat pe strada Scorțarilor nr.9; autovehicul marca Renault, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare DY 679 QQ, aflat pe strada Scorțarilor nr.9; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare roșie, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Dezmirului nr.122; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare verde, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Războieni nr.62; autovehiculul marca Alfa Romeo, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Padin nr.14; autovehicul marca Volkswagen, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plopilor nr.60; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cosașilor nr.6; autovehiculul marca Peugeot, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Călan nr.9; autovehiculul marca Skoda, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare DR 616 JZ, aflat pe strada Grigore Ignat nr.42 A; autovehiculul marca Skoda, de culoare neagră, cu nr. de înmatriculare, N 86700 N aflat pe strada Buzău nr.13; autovehiculul marca Ford, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Kovari Laszlo nr.57; autovehiculul marca BMW, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cojocnei nr.6; autovehiculul marca Fiat, de culoare crem, cu nr. de înmatriculare CS 256 BY, aflat pe strada Horea nr.37-39; autovehiculul marca Ford, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare 1815247, aflat pe strada Eroilor nr.6, autovehiculul marca Opel, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Piața 1848 nr.2; autovehiculul marca Ford Focus, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Porțelanului nr.33; autovehiculul marca Skoda, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Hunedoarei nr.1; autovehiculul marca Dacia, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Fabricii de Zahăr nr.145; autovehiculul marca Volvo, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Răsăritului intersecție cu strada Ecaterina Varga; autovehiculul marca Jeep, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Răsăritului intersecție cu strada Ecaterina Varga; autovehiculul marca Audi, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare MT 15 EZA, aflat pe Bd. 21 Decembrie 1989 intersecție cu strada Frederic Curie; autovehiculul marca Jeep, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plevnei nr.40; autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare albastru, cunr. de înmatriculare AH 889 CO, aflat pe strada Gladiolelor nr.8; vehiculul de culoare roșu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Strungarilor nr.1; autovehiculul marca Audi, de culoare roșu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Dumitru Kiriac Georgescu; autovehiculul marca Kawasaki, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Unirii nr.25; autovehiculul marca Ford, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Tiberiu Brediceanu nr.24; autovehiculul marca Dacia Dokker, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Valea Seacă vis a vis de nr.7; autovehiculul marca Citroen, de culoare vișiniu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nicolae Titulescu nr.30; autovehiculul marca Seat, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Sobarilor nr.36B; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare BO RY 421, aflat pe strada Sobarilor nr.36E; autovehiculul marca BMW, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare KPH 1745, aflat pe strada Sobarilor nr.36E; Sobarilor nr.36E; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Alexandru Vaida Voevod nr.86.