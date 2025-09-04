„Omul legii” a jefuit și agresat o femeie cu care a făcut sex pe bani în Florești. Colegii polițiști l-au reținut.

Un bărbat de 43 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și cercetat într-un dosar penal în trecut, a plătit o femeie pentru sex în Florești, iar după partidă acesta a agresat-o și i-a luat banii.

Un angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost reținut după ce i-a furat unei femei suma de bani pe care i-o oferise în schimbul unei partide de sex | Foto: depositphotos.com, fotografie ilustrativă

Femeia a apelat la 112, ieri dimineață, și a afirmat că în timpul nopții de 2 spre 3 septembrie 2025, aceasta ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, într-o locuință din Florești.

„Omul legii”, prins în offside în Florești

„La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești, iar din primele cercetări a reieșit faptul că, aceasta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic și sustrăgându-i suma de bani. Tânăra a fost condusă la sediul poliției, unde, aceasta a depus o plângere pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie”, a transmis IPJ Cluj, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, bărbatul, angajatal Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost reținut 24 de ore într-un centru de arestare preventivă.

Probleme mai vechi cu legea

„În prezent, acesta își desfășura activitățile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităților judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, a mai transmis IPJ Cluj.

Totodată, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj au fost dispuse verificări interne cu privire la aspectele prezentate.

IPJ Cluj a mai transmis că se delimitează de astfel de comportamente care nu fac cinste instituției și pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară.

