Actualitate
Scriitorul Radu Vancu: „Limba română ne-a făcut din populație popor și ne-a unit”
Scriitorul sibian Radu Vancu a publicat, de Ziua Limbii Române, o reflecție despre rolul limbii române în supraviețuirea poporului român de-a lungul istoriei.Scriitorul Radu Vancu: „Limba română ne-a făcut din populație popor și ne-a unit”|Foto: depositphotos.com
Limba română are capacitatea de a uni, fiind mai puternică decât logica istorică, semnalează scriitorul Radu Vancu într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, notează MesageruldeSibiu.ro
Radu Vancu: „Limba română ne-a făcut din populație popor și ne-a unit”
„Rupți între atâtea imperii, logica istorică cerea să ne resorbim în ele & să dispărem. Ca atâtea alte populații.
Limba română a decis să fie mai puternică decât logica istorică. Și ne-a făcut din populație popor. Și ne-a unit. Și n-am dispărut”, spune scriitorul sibian, potrivit sursei citate.
„Și tot limba română face ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană. Și ține România & Moldova unite.
Mulțumim, limbă română - pentru supraviețuire, pentru Europa, pentru unire”, adaugă scriitorul Radu Vancu.
Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013. Legea a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu la 13 martie 2013. Proiectul legislativ a fost inițiat la propunerea senatorului Viorel Badea (PNL), fiind semnată de 166 de parlamentari aparținând tuturor partidelor parlamentare din România.
Foto: Depositphotos.com
