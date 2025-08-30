Vreme însorită și maxime de 36 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Weekend cu vreme însorită, dar și cu o instabilitate atmosferică în creștere pe parcursul serii. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 30 august|Foto: Depositphotos.com

Sâmbătă, 30 august, vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în jumãtatea sudicã a Olteniei şi a Munteniei va fi caniculã.

Instabilitatea atmosfericã se va accentua se seară și pe parcurusl nopții în vestul, sud-vestul şi centrul țării, vor fi înnorãri temporar accentuate şi local averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi cantitãţi de apã mai însemnate şi condiţii de grindinã.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, preponderent senin pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale și temporare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 - 36 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, avem parte de o vreme frumoasă, cu cer preponderent senin și maxime de 32 de grade Celsius. Minima termică va indica 17 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane ale județului mai alel seara. Șansele de precipitații vor fi minime, însă instabilitatea atmosferică se va accentua pe parcursul nopții, astfel încât ploile își vor face apariția, iar duminică vremea va fi preponderent închisă, cu un cer noros și va ploua.

Temperaturile vor scădea semnficativ, astfel că maximele termice vor indica, duminică, doar 22 – 24 de grade Celsius.

Foto: Depositphotos.com

