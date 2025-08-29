Vreme călduroasă cu maxime de peste 30 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi în creștere la început de weekend, cu vreme caniculară în vestul țării și maxime de până la 37 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vineri, 29 august, temepraturile contiinuă să crească ușor, astfel că în a doua parte a zilei vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Banat și Crișana local va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări temporare și locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și nord-estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 – 36 de grade Celsius, iar minimele termice vor fi cuprinse între 10 - 19 grade Celsius.

În Cluj, vom avea parte de o zi însorită și o atmosferă plăcută, astfel că maximele termice vor ajunge la 31 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor indica 12 grade Celsius.

Vremea va fi în general frumoasă, cu un cer preponderent senin și șanse minime de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile se vor menține ridicate sâmbătă, însă în ultima zi a săptămânii atmosfera va deveni intsabilă, cu un cer marcat de înnorări persistente și ploi.

