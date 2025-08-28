Un pompier clujean, salvator în Grecia. A stins un incendiu care putea ajunge la o benzinărie și câteva case.

Un pompier clujean și colegii lui români au stins un incendiu lângă Atena. Flăcările puteau fi dezastruoase deoarece se îndreptau spre o benzinărie și câteva case.

Un pompier clujean și colegii săi din modulul românesc au intervenit la un incendiu de lângă Atena și l-au stins înainte ca focul să ajungă la o stație de carburanți și la câteva case din zonă.

„Un alt pompier clujean se află, în această perioadă, în misiune internațională. Este vorba despre plutonier adjutant Andrei Șomlea, din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Pe parcursul zilei de ieri, modulul român din care face parte și colegul nostru a stins un incendiu de vegetație uscată izbucnit în zona Keratea, situată în sud-estul Atenei. Incendiul s-a manifestat într-o zonă industrială cu numeroase depozite, fiind alimentat de vegetația din jur (preponderent lăstăriș și mărăciniș), dar și de vânt. Astfel, după eforturi susținute, pompierii și-au încheiat misiunea cu succes”, se arată într-o informare postată miercuri pe rețelele de socializare de către ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, alături de Andrei Șomlea, la misiunea din Republica Elenă a fost trimisă și o autospecială de primă intervenție și comandă care se regăsește în dotarea ISU Cluj.



„A fost o intervenție grea, desfășurată la o temperatură de peste 30 de grade Celsius. Chiar și așa, am stins incendiul în limitele găsite alături de pompierii greci și francezi. Focul putea ajunge la o stație de carburant și la câteva case, însă l-am oprit. A fost cald și provocator, dar mi-a plăcut pe teren, putând să ajutăm. Acum așteptăm următoarele solicitări”, a declarat, Andrei Șomlea, potrivit ISU Cluj.

