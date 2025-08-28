Vreme bună la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime se apropie de 30 de grade Celsius.

Joi, 28 august 2025 va fi cald la Cluj-Napoca după ce la începutul săptămânii a fost mai răcoros.

Temperaturile vor ajunge aproape de 30 de grade la Cluj-Napoca |Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Căldura s-a întors la Cluj-Napoca după câteva zile în care temperaturile au scăzut puțin.

Maxime de aproape 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca

Dacă la început de săptămână temperaturile maxime erau în jur de 20 de grade Celsius, acum, maxima zilei va fi de 29 de grade Celsius.

Minima zilei va fi de 11 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va bate cu 7 m/s.

Până la ora 10.00 vor fi sub 20 de grade la Cluj-Napoca, iar pe parcursul zile se va încălzi. În jurul orei 17.00 se va ajunge la maxima zilei de 29 de grade Celsius.

