Românii ar putea călătorii fără viză în SUA. Ambasador: Lucrăm la revenirea în programul Visa Waiver.

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat că țara noastră are o șansă foarte bună să revină în programul Visa Waiver, însă nu e nimic garantat deocamdată.

România ar putea reveni în programul Visa Waiver | Foto: pixabay.com

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marți, că autoritățile de la București lucrează cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita reintrarea țării noastre în Programul Visa Waiver, menționând că s-au făcut pași importanți, însă nu există nicio garanție că acest lucru se va întâmpla curând.

Elimină americanii vizele românilor? Ambasador: „Avem o șansă foarte bună”

„Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă și cu alte agenții de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Programul Visa Waiver și credem că s-au parcurs pași importanți față de luna mai când a venit această decizie. Evident nu există nicio garanție că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o șansă foarte bună și un dialog foarte bun și cu Casa Albă și cu Departamentul de Stat, pentru că ceea ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecția frontierelor și cooperare în domeniul securității dintre toate statele participante până acest moment în Programul Visa Waiver, adică cele 42 de state, ceea ce înseamnă că România este cu mult deasupra altor state ca standard în acest domeniu” a afirmat Andrei Muraru, prezent la București la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, potrivit Agerpres.ro.

Ambasadorul României în SUA: Nu am fost respinși în programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor

Potrivit acestuia, niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 cu excluderea României din Programul Visa Waiver.



„Există evaluări și percepții care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuțiile pe care le-am avut în spatele ușilor închise, dar și în spațiul public, nu a asociat cele două evenimente - anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver', a adăugat ambasadorul României în Statele Unite.

Andrei Muraru a precizat că, în afară de comunicatul emis de Departamentul pentru Securitate Internă, nu există alte explicații din partea americană.



„În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, nu există alte explicații, nici legate de imigrația ilegală, pentru că România a avut întotdeauna tradițional o cifră foarte scăzută”, a menționat ambasadorul.



În 2 mai, Administrația președintelui american, Donald Trump, a anunțat că retrage România din Programul Visa Waiver care permite călătoriile fără viză în Statele Unite.

