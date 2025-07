Brățara ta de festival te așteaptă în Iulius Mall Cluj! Vino să descoperi Electric Offers de la brandurile tale favorite, dar și alte surprize pregătite special pentru tine! (P)

Doar câteva zile ne mai despart de cel mai electric festival al anului!

Ca la fiecare ediție, Iulius Mall Cluj este unul dintre partenerii Electric Castle, iar tu ești așteptat să îți ridici brățara pentru cele cinci zile de distracție. Și în acest an, ți-am pregătit oferte speciale în mai multe locații din Iulius Mall, pe care le poți accesa imediat după ce îți ridici brățara de la Pre-Swap.

Știm că abia aștepți să cânți alături de Justin Timberlake, Queens Of The Stone Age și Shaggy. Dacă nu mai ai răbdare până săptămâna viitoare, vino în Iulius Mall, unde te așteaptă standul „Pre-Swap Your Ticket”! În perioada 8 – 16 iulie 2025, poți să vii și să îți iei brățara de festivalier din zona Atrium, în intervalul orar 10.00 – 22.00. Nu uita, poți intra mai devreme în posesia brățării de festivalier dacă ai General Access Pass, standul nefiind disponibil pentru biletele de o zi și nici în cazul biletelor minorilor.

Vibe-ul electric pune stăpânire pe Iulius Mall, așa că ți-am pregătit și super oferte care să te introducă în atmosfera festivalului. Campania Electric Offers începe de pe 10 iulie, iar pe baza brățării de la Electric Castle beneficiezi de reduceri speciale. Dacă mai ai nevoie de accesorii pentru outfit-ul tău sau vrei să-ți completezi garderoba cu mai multe ținute de festival, vino la locațiile partenere din Iulius Mall Cluj și bucură-te de prețuri și oferte personalizate.

Locația U-Man te așteaptă în perioada 10 – 23 iulie, cu reduceri de până la 10% la toate produsele. Tot ce trebuie să faci pentru a beneficia de promoții este să prezinți brățara de festivalier.

Dacă vrei să campezi la Electric Castle, poți să îți lași mașina în parcarea de la Iulius Mall Cluj, unde ai și prețuri promoționale: abonament de 24 de ore la 40 de lei și abonament de cinci zile la 100 de lei.

Intră în atmosfera Electric Castle cu ofertele din Iulius Mall Cluj!

