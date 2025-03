Inovații și dezvoltare pe drumul către logistica ecologică - Raben Group rezumă 2024 (P)

În 2024, Raben Group s-a concentrat pe consolidarea structurilor sale europene și pe implementarea a numeroase inovații, în mare parte orientate spre reducerea emisiilor. Noi facilități, impresionante din punct de vedere al modernității și dimensiunilor, au fost lansate în Europa Centrală, iar anul a culminat cu anunțul extinderii Raben Group în a șaisprezecea țară a sa, Elveția.

Sursa foto: Raben Group

Ultimele douăsprezece luni au fost pline de provocări legate de situația geopolitică, economică și de reglementare din Europa. Războiul prelungit în Ucraina, PIB-ul modest în Europa, scăderea producției, în special în Europa de Vest, precum și o scădere a sentimentului consumatorilor au fost resimțite de multe industrii, inclusiv de logistică. În plus, politicile de sustenabilitate și alte cerințe legale au cauzat o complexitate suplimentară și au crescut costurile de desfășurare a afacerii. Acest lucru nu a încetinit Raben Group în eforturile sale de a-și dezvolta structurile, de a investi în logistică ecologică și de a-și sprijini clienții în operațiunile lor de afaceri..

- Deși 2024 a fost un an destul de solicitant, am finalizat cu succes multe proiecte interesante. Mai presus de toate, ne-am continuat expansiunea europeană. În prezent, rețeaua Raben Group are depozite în cincisprezece piețe din Europa și suntem pe cale să primim țara numărul șaisprezece - Elveția - în structurile noastre. Aceasta este o realizare cu adevărat mare și un pas important în creșterea prezenței noastre pe harta Europei - spune Ewald Raben, CEO Raben Group. - De-a lungul anului, am lucrat la consolidarea rețelei noastre internaționale, am inovat și dezvoltat procesele și sistemele noastre, ceea ce constituie o bază solidă pentru afacerea în anii următori. Prin urmare, privesc viitorul cu optimism, deși moderat, fiind conștient de situația economică dificilă din Europa de Vest – adaugă el.

2024 a oferit Raben Group venituri de peste 2,15 miliarde EUR. Dintre serviciile operatorului, a dominat transportul rutier (65%), cu o pondere mai mica, logistica contractuală (13%), FTL & Intermodal (9%), Fresh Logistics (7%), 4PL (2%), maritim și aerian (2%) și altele (2%).

- Anul acesta ne-a adus multe provocări, dar și multe oportunități pe care am reușit să le profităm. Facem parte dintr-o organizație mare și puternică, cu multă experiență și avem o echipă formată din mulți angajați motivați și dedicați și lideri la fel de dedicați și experimentați. Acest lucru ne permite să funcționăm eficient și să ne atingem obiectivele planificate, chiar și în circumstanțe mai puțin favorabile – explică Tomasz Niezwicki CEE Managing Director. - Indiferent de schimbarea condițiilor economice sau politice, punctul crucial este acțiunile pe care le întreprindem ca răspuns la aceste circumstanțe. Planificarea pricepută, adaptarea strategiei noastre de afaceri, investițiile în dezvoltarea angajaților noștri și răspunsul la nevoile în schimbare ale clienților noștri ne permit nu numai să înfruntăm dificultăți, ci și să modelăm în mod activ viitorul într-un mediu dinamic.

Raben în Europa

Cel mai important eveniment al anului trecut a fost semnarea unui contract cu operatorul logistic elvețian Sieber Transport AG. Contractul va presupune înființarea Raben Sieber AG, care va începe operațiunile din al doilea trimestru al anului 2025 și va oferi servicii complete de transport de grupaj în Elveția și Europa. Sieber Transport AG este o companie de familie fondată în 1974, care oferă o gamă largă de servicii logistice. Unirea forțelor cu compania înseamnă un alt pas pentru Raben Group în expansiunea europeană și construirea consecventă a unei rețele de grupaj independente pe continent. Elveția se va alătura celor cincisprezece piețe în care Raben are deja propriile locații și sistem de transport. Adăugarea acestuia pe harta operatorului este, de asemenea, semnificativă, deoarece va permite țărilor DACH să fie deservite de o singură companie.

2024 a însemnat și investiții finalizate sau începute. Deja în ianuarie, Raben Lietuva UAB s-a mutat în noul său sediu din Kaunas, situat în apropiere de autostrada A1 - principala autostradă din Lituania. Facilitatea de ultimă generație include 6400 m2 de capacitate de depozit (pentru cross-docking și logistică contract) și 800 m2 de spațiu de birouri. La începutul celui de-al doilea trimestru, a fost pus în sfârșit în funcțiune un depozit în Germania - în Neutraubling lângă Regensburg. Depozitul de 4.600 m2 este capabil să manipuleze 4550 de camioane pe zi și este completat de 600 m2 de birouri. Cu panouri fotovoltaice pe acoperiș și pompe de căldură, instalația îndeplinește standardele de emisii zero în bilanţul anual..

Pe de altă parte, Raben INTERTRANS, care activează pe piața greacă, a început să-și extindă structurile. Datorită creșterii dinamice a pieței locale, a fost luată decizia de a construi un centru logistic cu emisii aproape zero, situat în Salonic. Noua facilitate, în care Raben Group va investi 10 milioane de euro, va include un depozit cross-dock de 4.000 m2 cu 40 de rampe de încărcare/descărcare și o cameră frigorifică pentru produse alimentare și 700 m2 de birouri. Nu este doar pentru a satisface așteptările clienților, ci și pentru a extinde portofoliul de produse în logistică contractuală, distribuție internă și Fresh Logistics.

Anul trecut a avut loc integrarea deplină a piețelor austriece și italiene în Raben Group, ceea ce a fost confirmat de schimbările denumirii: de la Raben Bexity la Raben Logistics Austria GmbH și de la Raben SITTAM la Raben Italy S.r.l.. Afacerile în Austria s-au concentrat pe dezvoltarea de soluții de transport ecologice, în special transportul feroviar. Italia, pe de altă parte, s-a lăudat cu lansarea unor noi rute internaționale: către Polonia, Germania, Cehia, Austria, Țările de Jos și Franța.

În ciuda războiului, care este acum la al treilea an, activitățile Raben Group în Ucraina nu s-au oprit. În 2024, transportul rutier pe piața locală a rămas stabil datorită dezvoltării de soluții logistice alternative și infrastructurii îmbunătățite. Amplasarea depozitelor și a centrelor de cross-docking în regiuni strategice și dezvoltarea rețelei de transport au făcut posibilă creșterea eficienței distribuției interne. Logistica contractuală a avut, de asemenea, rezultate bune în aceste condiții dificile.

În cele din urmă, o realizare majoră pentru Grup în ansamblu a fost acordarea titlului de transportator preferat Amazon. Acesta este programul dedicat furnizorilor Amazon pentru lucrul cu operatorii de logistică preferați. Parteneriatul menționat mai sus este posibil prin apropierea terminalelor de transport Raben de centrele de distribuție ale Amazon din Europa și rețeaua proprie din cincisprezece țări, ceea ce asigură servicii de înaltă calitate și livrare eficientă pentru toți furnizorii. Vânzătorii platformei pot alege Raben pentru livrări către depozitele Amazon din Polonia, Republica Cehă, Germania și Italia.

Sursa foto: Raben Group

Raben în Polonia

Polonia a fost una dintre cele cincisprezece piețe ale Raben Group unde cea mai mare parte a activității de investiții a avut loc anul trecut. Extinderea terminalelor cross-dock din Cholerzyn și Kalisz a fost finalizată. La sfârșitul lunii iulie 2024, depozitul Raben Logistics Polska din Bialystok s-a mutat din Choroszcz într-o nouă instalație cu emisii zero în Żółtki din apropiere. Este un depozit cross-dock de 6.000 m2 dotat cu 55 de rampe pentru camioane, spatiu de birouri si, in plus, curti extinse de manevra si spatii exterioare pentru folosința Raben, ceea ce permite operatiuni convenabile si eficiente..

Cele mai mari proiecte sunt două noi centre logistice contractuale. Unul dintre acestea este un depozit de aproximativ 44.000 m2 situat în inima Wielkopolska, aproape atât de centrul orașului Poznań, cât și de autostrada A2. Scopul acestei facilitati este logistica contractuala si depozitarea la scara larga, precum si producerea de servicii cu valoare adaugata, astfel ca a fost dotata cu o suprafata specializata VAS in totalitate de 700 m2. Facilitatea are 41 de rampe de încărcare/descărcare pentru manipularea camioanelor, precum și curți de manevră extinse și zone exterioare pe care Raben le va putea folosi exclusiv. Clădirea este ecologică și îndeplinește cerințe stricte de construcție durabilă, inclusiv certificarea BREEAM la nivel excelent și standardele FM Global.

În ultimul trimestru al anului 2024, Raben Group și-a început operațiunile în două depozite cu o suprafață totală de 110.000 m2 la CTPark Warsaw West din Wiskitki - chiar lângă intersecția autostrăzii A2 și lângă nodul central de transport (CPK) planificat. Proiectul se remarcă atât prin dimensiunea, cât și prin gradul de sofisticare al tehnologiilor utilizate. Clădirile pentru Raben Group, care reprezintă aproape 40% din suprafața țintă a întregului complex, au fost construite în sistem BTS (Build to Suit), pe baza unor criterii tehnice stricte și soluții rar întâlnite pe piață. Depozitul, cu o înălțime utilă de 15 m, este dotat cu sisteme avansate de control al temperaturii și umidității, iar sistemul de încălzire prin pardoseală este format din 150 km de conducte. Este de remarcat faptul că Wiskitki găzduiește cea mai mare instalație de pompă de căldură Mitsubishi din Europa și a doua ca mărime din lume. În plus, cei 60.000 m2 (54% din suprafața depozitului) au fost adaptați pentru camioanele VNA care pot naviga pe culoar înguste. De asemenea, a fost instalată infrastructura pentru a furniza mai mult de 7 megawați (MW) de energie electrică pentru a rula echipamentele și au fost identificate zone cu temperaturi diferite. Instalațiile îndeplinesc, de asemenea, standarde stricte de protecție împotriva incendiilor.

- Lunile următoare vor aduce începerea efectivă a operațiunilor pe piața elvețiană și investiții ulterioare, inclusiv în România, precum și lansarea de noi depozite în Cehia și Slovacia. Aceasta este o perspectivă foarte interesantă. O altă veste pozitivă este deschiderea integrală a punctelor rutiere de trecere a frontierei dintre țările UE și România și Bulgaria, programată pentru sfârșitul primului trimestru, care ar trebui să îmbunătățească semnificativ transporturile. - enumeră Ewald Raben. – Ne așteptăm la o nouă piață provocatoare în 2025 și suntem pregătiți pentru aceasta.

ESG și inovație

Grija pentru mediu și societate, precum și aderarea la guvernanța corporativă au ghidat și au stabilit ritmul pentru activitățile Raben Group în 2024 - în conformitate cu strategia de sustenabilitate în vigoare până în 2025. În raportul său anual din primăvară, compania și-a împărtășit progresul înregistrat în realizarea standardelor ESG. În plus, la începutul acestui an, a publicat informații despre impactul asupra climei prin CDP, o organizație globală non-profit care conduce cea mai importantă platformă de monitorizare a mediului din lume. În 2023, operatorul logistic a obținut un rating A- pe lista CDP Climate Change 2023. În plus, a câștigat o poziție înaltă în clasamentul EcoVadis de anul trecut, cu până la 65 de puncte și o medalie de argint. Raben Group a primit calificativul „bun” sau mai mare în toate domeniile și a avansat în categoria de mediu. Sustenabilitatea a fost subiectul conferințelor organizate de Raben Group la depozitul său german din Herborn și la Eurohubul ceh Rokycany, care au reunit numeroși experți, reprezentanți ai industriei și au primit o largă acoperire mediatică..

Dorința de a combate schimbările climatice în 2024 a determinat o serie de inovații în Raben Group. Pe lângă lansarea depozitelor, care consumă mult mai puțin carbon, inițiativele de reducere a emisiilor din transport au jucat un rol major. Raben Transport are planuri foarte ambițioase în acest domeniu: intenționează să crească ponderea vehiculelor cu combustibil alternativ în flota sa la 10% în 2025 și la 75% în următorii cinci ani. Având în vedere acest lucru, din februarie anul trecut testează HVO100, un biocombustibil realizat din materii prime regenerabile cu un potențial foarte mare de reducere a emisiilor de CO2. Proiectul pilot a implicat două autotractoare care deservesc rute internaționale, iar în toamnă, operatorul și-a lansat propria stație de realimentare la depoul său din Gądki, lângă Poznań. Testele acestui combustibil au început deja în Olanda, Germania și Austria. În prezent, aproximativ 5% din flota proprie a Raben Group îl utilizează, iar acest procent este în continuă creștere.

La rândul său, Fresh Logistics Polska a introdus în flota sa prima semiremorcă frigorifică electrică cu un sistem de recuperare a energiei pe drum, ceea ce înseamnă că unitatea se încarcă în timpul conducerii și frânării. Această soluție inovatoare reduce emisiile de CO2 cu 30%, reducând în același timp și cantitatea de combustibil necesară pentru alimentarea unității frigorifice de transport cu 30%. În același timp, are multe alte avantaje, cum ar fi uzura mai lentă a plăcuțelor de frână a tractorului și remorcii, uzură mai mică a motorului, funcționare silențioasă, compatibilitate cu orice sursă de energie sau integrare perfectă în flotă.

La fel de inovator este și dispozitivul pe care Raben Transport îl folosește încă de anul trecut. Simulatorul de camion VR cu opțiunea LCD, datorită designului și software-ului său, surprinde perfect condițiile de conducere ale unui camion și este utilizat în procesele de recrutare și formare a șoferilor. Deoarece nu necesită arderea combustibilului, are potențialul de a reduce emisiile, dar funcția sa principală este de a sprijini activitatea departamentului de resurse umane.

Pe de altă parte, în vederea protejării resurselor naturale, Raben Logistics Polska a implementat programul Paperless 2.0. Obiectivul său principal a fost eliminarea documentelor de transport pe hârtie (de exemplu, bonurile de livrare) prin digitalizarea lor completă. Ca urmare, consumul de hârtie a scăzut cu aproximativ 3,5 tone pe an, economisind 60 de copaci mari și aproape 4,8 milioane de litri de apă. Paperless 2.0 nu este doar ecologic, ci și eficientizează procesele operaționale și minimizează riscul erorilor rezultate din umplerea manuală.

Activitățile de CSR ale Grupului sunt de remarcat - fără ele, impactul social al companiei ar fi incomplet. Cehia a fost foarte activă în acest sens, unde compania locală a susținut Paraple Centrum - o organizație care ajută persoanele cu leziuni ale măduvei spinării. Mai mult, compania nu a rămas indiferentă la inundațiile care au lovit țara în toamnă, și a transportat 315 paleți cu alimente pentru a-i ajuta pe cei afectați. 2024 a fost și un alt an pentru combaterea risipei alimentare. Companiile poloneze, cehe și italiene ale Raben Group și-au oferit sprijinul băncilor alimentare de pe aceste trei piețe. În total, camioanele Raben au transportat aproape 600 de tone de produse alimentare în scopuri caritabile.

În mod tradițional, Raben Group a permis și mii de oameni din Europa să petreacă Crăciunul cu demnitate și bucurie. La aceasta a contribuit Convoiul de colete de Crăciun, care a pornit la sfârșitul lunii noiembrie din Germania către Polonia, Ucraina, România, Bulgaria și Moldova, transportând peste 142.000 de cadouri. În numele companiei germane Raben, au fost implicați în proiect 260 de voluntari, 33 de camioane și 10 vehicule de escortă. Pentru a șasea oară în Polonia, Raben a colaborat cu proiectul național de Crăciun - Noble Gift. În această ediție, șoferii și experții în logistică ai grupului Raben s-au confruntat cu o provocare excepțional de mare: printre familiile cărora le-au livrat colete s-au numărat și victime ale inundațiilor, iar ajutor pentru acestea a fost pregătit de donatori din diverse părți ale Poloniei. Prin urmare, coletele au călătorit de la Gdańsk la Kłodzko, de exemplu, iar transporturile de cadouri ajungeau în locuri unde erau mai mulți oameni în nevoie decât cei care puteau ajuta. Bilanțul cooperării dintre Raben Logistics Polska și Noble Gift în 2024 reprezintă 68 de șoferi implicați, 28.348 de kilometri parcurși și 1251 de paleți de ajutor livrați.

Premii

În 2024, Raben Group a fost din nou câștigătorul premiilor pe care le câștigă de ani de zile, dar și-a făcut debutul în diverse competiții și clasamente..

Mai presus de toate, activitățile operaționale ale Grupului și ale companiilor sale individuale din Polonia au primit laude. În cea de-a 29-a ediție a clasamentului TFL organizat de Dziennik Gazeta Prawna, Raben Group s-a clasat pe primul loc în clasamentul general și la categoria „servicii logistice”, în timp ce Fresh Logistics Polska a devenit lider la categoria „transport rutier”.

De asemenea, participarea la cea de-a XXIII-a ediție a sondajului Operatorul Logistic al Anului a avut succes. Raben Logistics Polska a primit emblema de bronz în cadrul programului și o distincție în competiția Green Designer pentru proiectul Paperless 2.0 menționat mai sus. Raben Transport a primit titlul de lider logistic la categoria „Reziliență la perturbarea pieței”, iar Fresh Logistics Polska a primit o mențiune de onoare la categoria „Livrare de produse proaspete”. În plus, Raben Transport și Fresh Logistics Polska au ocupat primul loc la categoriile „Dezvoltarea competenței umane” și „Digitalizarea proceselor” în cadrul competiției „Transport Innovator”, care a fost organizată pentru prima dată în 2024 la inițiativa revistei Transport Manager.

Pe de altă parte, Raben Logistics Czech a câștigat premiul I la plebiscitul „Proiectul Logistic al Anului 2024”, acordat de Asociația Cehă de Logistică pentru proiectul „Raben Eurohub Rokycany - transport sustenabil și eficient în Europa”. Centrul logistic din Rokycany permite livrarea mai rapidă și mai flexibilă a transporturilor din Republica Cehă către toate destinațiile europene, contribuind la un lanț de aprovizionare mai eficient și mai fiabil și la reducerea emisiilor de CO2.

Au fost recunoscute și eforturile în domeniul ESG. În cadrul celui de-al 11-lea Congres polonez de antreprenoriat, Raben Logistics Polska a primit premiul 2024 Sustainable Development Leader. Între timp, Raben Transport a primit un premiu la categoria Sustainable Logistics Leader în cadrul competiției „Green Industry Diamonds” organizată de Executive Club. Juriul a recunoscut două proiecte care reduc emisiile: utilizarea biocombustibilului HVO100 și implementarea simulatorului de camioane VR.

În plus, Raben Group se poate lăuda cu realizările sale în domeniul HR: Gazeta Finansowa i-a acordat titlul de The Best Employer 2024, în timp ce la cea de-a IX-a ediție a competiției HR Dream Team organizată de Grupa Pracuj, Raben Management Services a primit premiul I la categoria „Recrutare eficientă și prietenoasă”. Nu în ultimul rând, Raben Group a fost onorat cu titlul TOP BRAND 2024. Operatorul de logistică a ajuns acum în fruntea clasamentului industriei pentru al cincilea an consecutiv și a fost astfel inclus în prestigiosul grup de 50 de mărci despre care s-a scris cel mai mult și cel mai bine pe parcursul celor douăsprezece luni.

Raben Group

Raben Group este un furnizor olandez de logistică, care oferă servicii complete TFL: logistică contractuală, rețea rutieră (internă, internațională și de Est), Fresh Logistics, FTL și transport intermodal, transport maritim și aerian.

Peste 90 de ani de experiență și recunoaștere pe piață permit construirea și menținerea unor relații pe termen lung cu clienții. Compania oferă logistică „cu chip uman” pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari. Parteneriatul și încrederea fac parte din acest stil de cooperare. În afaceri, Raben respectă principiile fair-play-ului, deoarece consideră că relațiile bazate pe onestitatea reciprocă construiesc un mâine mai bun.

Grupul are peste 160 de filiale proprii în 15 țări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Ucraina) gestionează aproximativ 1.800.000 m2 de capacitate de depozit și în fiecare zi trimite 10 camioane pe drumuri. În 2024, operatorul logistic a înregistrat venituri de peste 2 miliarde EUR. Totuși, totul a pornit de la o mică afacere de familie olandeză. Astăzi, valorile caracteristice organizațiilor de familie sunt încă importante pentru companie, ceea ce afectează pozitiv angajamentul angajaților și relațiile cu clienții.

Raben sunt „Oameni cu Drive”. Este o echipă care iubește provocările și joacă întotdeauna pentru un singur obiectiv. Fiecare dintre cei peste 12.000 de angajați are propriul impuls individual care face ca echipa să avanseze. Ne distingem prin antreprenoriat, energie și căutăm mereu mai mult.

Grupul vrea să fie motorul care nu numai că va menține lumea în funcțiune, ci și o va face mai bună și mai ecologică. Prin urmare, își implementează în mod constant strategia de dezvoltare durabilă bazată pe trei piloni: organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la: www.raben-group.com.