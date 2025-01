Scriitorul Radu Vancu a terminat romanul „Paradis”, după patru ani și jumătate de scris

Scriitorul sibian Radu Vancu a terminat romanul „Paradis”, după patru ani și jumătate de scris.

Sibianul Radu Vancu a anunțat finalizarea celui mai recent roman al său, intitulat „Paradis”, la care a lucrat aproape 5 ani | Foto: Radu Vancu - Facebook

Sibianul Radu Vancu a anunțat finalizarea celui mai recent roman al său, intitulat „Paradis”, la care a lucrat începând cu 26 aprilie 2020, scrie mesageruldesibiu.ro

Manuscrisul, care conține un milion patru sute de mii de semne, urmează să fie publicat la editura Polirom în primăvara anului 2025.

„Un milion patru sute de mii de semne – la care am tot muncit, cu mare plăcere, 4 ani și jumătate.

Mai recitesc o dată cap-coadă & bibilesc, apoi îl trimit zilele viitoare spre Polirom. Față de care, cum le-am spus deja, mă simt vinovat că îi încarc cu așa un cărțoi. (Vinovat – dar și recunoscător.)

Și va ieși așadar cândva în primăvară, n-am idee când – bineînțeles că mă voi lăuda aici când voi ști exact.

Poate că voi citi în avanpremieră din el în 30 ianuarie, la Alecart – voi avea o întâlnire cu ei, vom vorbi fie despre jurnalul apărut, fie despre romanul în curs de apariție, vedem cum preferă.

Ieri, după ce i-am spus că am terminat varianta finală a «Paradisului», Marin Mălaicu-Hondrari mi-a dat un mesaj: cuvântul zilei pe dexonline a fost «paradiziac».

(Au citit deja cartea Marin, Dan Coman & Ovidiu Baron – le mulțumesc enorm pentru reacții & sugestii & prietenia lor literalmente paradiziacă.)

It all coheres. Ca-n Paradis”, a postat Radu Vancu pe Facebook.

