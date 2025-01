România, inclusă de CNN pe lista destinațiilor care merită vizitate în 2025. Cluj-Napoca, printre orașele recomandate de jurnaliști.

România a fost inclusă de CNN pe lista destinațiilor care merită vizitate în 2025, iar Cluj-Napoca se numără printre orașele recomandate de jurnaliști |Foto: Municipiul Cluj-Napoca-Facebook

România a fost inclusă de CNN pe lista destinațiilor care merită văzute în anul 2025.

Jurnaliștii spun că țara noastră este „un dar” în aceste zile de supra-turism. Pe lista jurnaliștilor CNN se află 25 de destinații, iar România se regăsește în articol alături de obiective exotice din Asia, America Latină, Africa, dar și Europa.

Cluj-Napoca, printre orașele recomandate de jurnaliști

Jurnaliștii CNN Travel au recomandat și câteva orașe din România care merită vizitate, iar printre acestea se află și Cluj-Napoca.

„Nu au mai rămas multe locuri în Europa care să aibă încă acea vibraţie nedescoperită, dar România se numără printre ele. Este un dar în aceste zile de supra-turism – pentru că iată o ţară care are de toate, de la staţiunile balneare de la Marea Neagră până la frumuseţea extraordinară a Munţilor Carpaţi, şi care se pare că încearcă să-şi crească numărul de vizitatori în mod sustenabil.

Da, există Dracula la Castelul Bran, dar pentru alte plăceri medievale gotice în Transilvania şi nu numai, încercaţi Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov şi Sebeş.

Capitala Bucureşti are un fermecător Centru Vechi, acum un pic supraîncărcat cu baruri şi restaurante turistice, dar istoria recentă a oraşului este încă o atracţie majoră. Excesul impresionant al fostei case luxoase a dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu şi vastul său Palat al Parlamentului (cea mai grea clădire din lume) merită explorate. Acestea contrastează cu greutăţile extreme pe care le-a impus populaţiei ţării, descrise în micuţul, dar esenţialul Muzeu al Comunismului.

Un trecut mai idilic poate fi încă găsit în mediul rural românesc. Probabil că nu există o modalitate mai bună de a explora acest lucru decât recent lansata Via Transilvanica, un traseu de drumeţie de 1.400 de kilometri prin peisaje rurale şi sate parcă încremenite în timp”, au transmis jurnaliștii de la CNN Travel.

Lista CNN Travel cu 25 de destinaţii care merită în mod special să fie vizitate în 2025:

Almatî, Kazahstan

Insulele Andaman şi Nicobar, India

Insulele Bequia, St. Vincent şi Grenadine, în Caraibe

Bolivia

Chemnitz, Germania

Căile pietonale din zona rurală a Angliei

Eswatini şi provincia Mpumalanga, Africa de Sud

Gdańsk, Polonia

Gilgit-Baltistan, Pakistan

Trenurile italiene

Munţii Kaçkar, Turcia

Kansai, Japonia

Mendoza, Argentina

Nashville, Tennessee

Insula Niue, Polinezia

Nuuk, Groenlanda

Ozarks, SUA

Rabat, Maroc

România

San Francisco de Campeche, Mexic

Sierra Leone

Stockholm, Suedia

Taupō, Noua Zeelandă

Insula Vancouver, Canada

Traseele feroviare din Vermont

