Pericol public. Un bărbat care s-a urcat mort de beat la volan a fost arestat preventiv.

Un bărbat de 50 de ani din comuna Mica a fost arestat preventiv după ce s-a urcat mort de beat la volan.

Potrivit IPJ Cluj, bărbatul avea o alcoolemie de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 10 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Dej – Secția 5 Poliție Rurală Dej au reţinut pentru 24 de ore un bărbat de 50 de ani, din comuna Mica, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Bărbatul în cauză a fost depistat la aceeași dată, în jurul orei 19.20, în timp ce se deplasa la volanul unui autoturism pe strada 1 Mai din municipiul Dej, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a reieşit o concentraţie de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice. La data de 12 septebmrie a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Dej, care a dispus măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

