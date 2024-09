A noua ediție DECO Days, People of Design are loc între 12-15 septembrie la Cluj-Napoca și reunește cele mai cunoscute nume din arhitectură și design interior (P)

Eveniment inedit pe harta designului de interior din România, a noua ediție a DECO Days reunește expozanți, designeri de interior, arhitecți, stiliști, influencers și comunități de business în cadrul a numeroase workshop-uri, panel-uri de discuții și dezbateri.

Evenimentul se desfășoară în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, timp de 4 zile, între 12-15 septembrie.

DECO Days 2024 conectează comunitatea de designeri și arhitecți cu business-urile de profil. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate cele mai noi tendințe în materie de design interior, oportunitățile pieței și temele actuale.

Ediția de anul acesta reprezintă cadrul ideal pentru iubitorii de design interior și arhitectură de a stabili colaborări importante cu brandurile consacrate și de a lua parte la prezentări și workshop-uri. De asemenea, companiile au ocazia de a-și plasa produsele în concepte unice de amenajare, de a lega conexiuni directe cu designeri sau arhitecți și de a crește vizibilitatea propriilor produse.

Anul acesta, discuțiile se vor concentra pe viitorul designului, cu accent pe tendințe precum sustenabilitatea și integrarea tehnologiei AI. Nu vor lipsi soluțiile inovatoare pentru spații mici, sau dezbateri pe tema analizei evoluției industriei românești. Invitații vor aborda subiecte precum modele de afaceri adaptate la noile cerințe, sau importanța premiilor în cariera unui designer. Nu în ultimul rând, se va aduce în prim plan analiza impactului tehnologiei asupra procesului de proiectare și vizualizare.

Printre invitați se numără designeri și arhitecți consacrați si branduri cunoscute în domenii precum iluminat, pardoseli și placări ceramice, mobilier interior și exterior, textile, obiecte sanitare, decorațiuni sau accesorii.

Vor avea loc peste 20 de conferințe, iar printre invitații ediției se vor număra Cosmin Todor - câștigător a numeroase premii naționale și internaționale în design, Vlad Mureșan – designer de interior specializat în office design sau Anda Zota arhitect și redactor al publicației Igloo, renumita revistă din domeniu sau Patricia Opincariu, cadru didactic la Universitatea de Artă si Design.

Cu sprijinul Romanian Association for Design and Innovation, vor urca pe scenă invitați speciali precum: Șerban Țigănaș, fondatorul biroului multidisciplinar Dico și Țigănaș, Sebastian Mândroiu, specialist în domeniul designului interior sau Patricia Opincariu, cadru didactic la Universitatea de Artă si Design.

La seria Design Talks, publicul la avea acces la discursurile lui Victor Grosu, Mihnea Ghilduș sau Adrian Balcău.

Componentele de marketing și brand vor fi expuse în cadrul evenimentului de Makkai Bence. Alexandra Crăciun si altii, în timp ce Adela Pârvu, designer, blogger și influencer, va interacționa în moduri inovatoare cu publicul participant.

”Designul de interior, fără sa ne dăm seama, este printre lucrurile cele mai importante care ne influențează viața, felul în care ne simțim, trăim, locuim. Ediția din acest an, DECO Days 2024 aduce un spațiu cu peste 65 expozanți pe două nivele, parter și etaj, terasă, amenajări de design prin concurs și multa interacțiune. Organizăm mai multe activități pentru colaboratorii evenimentului. Am pregătit numeroase concepte unice de amenajare, spații pentru conexiune între expozanți și designerii vizitatori, dar și discuții cu invitați speciali din domeniul designului și arhitecturii. Ne bucurăm că putem aduce împreună partea creativă și business-ul de design interior, iar alături de invitații și partenerii noștri avem ocazia să creăm un eveniment unic în România și să lucrăm la dezvoltarea lui pe modelul marilor evenimente de acest gen din Milan, Paris sau Copenhaga. Vă așteptăm cu patru zile pline de design pentru specialiști dar și pentru publicul larg”, spune Ioan Pintea, Manager Deco Days și Director Adjunct Mendola Fabrics.

Evenimentul este conceput și organizat de către Mendola Fabrics, lider pe piața de decorare ferestre, perdele și draperii din România. DECO Days își propune să ofere și în acest an o experiență complexă, de la care pasionații de design interior vor pleca inspirați, cu noi contacte și colaborări.

Printre expozanții de anul acesta, îi vei regăsi pe: Global Design, KLAUSENEXIM (Klausen Lighting), Osea Interiors, Maxgermob, Natuzzi / CLASS IN, VOX, Cressent, Sonerg, Decoshop Online, Odin Solutions, Salice, Dunin, Stadt Flooring (Gioia), Imarcom, We do it for you (Atelierul de textile), Stefan si Bogdan Prod (wood-home/ Lemn depo), Neon Lighting, Vfloor, Eurostar Furniture (Cadoro Mobili), Davis Romania, Paradox Business Group (WoodenBlinds), Iaru, VALENTINO PARCHET, Mobila Dalin, Alsena, Melth Gallery, POPUP (Narativo), NOVASERVISFERROGRO (Ferro Design), REVOLVER (Carpet&More), Pure Furniture, PORCELANOSA, Weasel art (Fabrica de Profile), ANTROPOLGY (CARUVI), EKO-LIGHT POLONIA (Milagro), PROACTIV DIST SRL (VITRA - SALON B), ForHome&YourStyle, 24 live, GOBILIER, Nett Front, SOLID WOOD, DOMESTORE, Mobila Simo, Mendola Fabrics, VAL FURNITURE, WOOD STORE INDUSTRY, PARK LASER WELDING, UNIQUE LANDSCAPING, EGLO, SDK ALUMINIU, EUROUSI, Metallize, STADT, Maxdeco, Annie Sloan, Safewood, DUVAL și HY – For home & Your Style, Led Line, V Floor & Decor, Atlierul de Textile, Secular – Parchet din Lemn Masiv, IARUGANDA.

Despre DECO Days

DECO Days a început acum 9 ani ca un eveniment dedicat partenerilor Mendola Fabrics. Evenimentul aduce împreună, sub umbrela People of Design, pasionați de textile în Cluj-Napoca iar partenerii, colaboratorii, designerii și iubitorii de design interior au posibilitatea de a interacționa direct cu brandul și noile produse. Începând cu ediția din 2021, DECO Days s-a transformat într-un ”accelerator de design interior”, un eveniment unic în România, care aduce business-uri din sfera designului interior, designeri și iubitori de design împreună. Astăzi, DECO Days, People of Design, găzduiește standuri expozanți, concepte de amenajare, activităţi de brand, workshop-uri și panel-uri de discuții cu invitați consacrați.