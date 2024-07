Fenomen meteo rar și periculos. Un incendiu a devenit atât de intens încât și-a generat propriul nor de furtună - VIDEO

Un incendiu izbucnit în Parcul Național Jasper, Canada, s-a extins într-o asemenea măsură încât flăcările și căldura au generat propriul nor de furtună.

Un incendiu în Canada a devenit atât de intens încât și-a generat propriul nor de furtună. Foto: captură Youtube / CBC News

Incendiul care a devastat orașul Jasper, o atracție turistică mondială în inima Munților Stâncoși canadieni și în Parcul Național Jasper, are cel puțin 170 de focare, dintre care aproximativ 70 sunt descrise ca fiind „scăpate de sub control”, cu flăcări înalte de până la 122 de metri.

Douăzeci și cinci de mii de locuitori și turiști au fost evacuați și se estimează că între 30 % și 50 % din structuri ar putea fi avariate.

Fenomen meteorologic rar în Alberta: Megaincendiul din Jasper generează nor de furtună

După cum a relatat New York Times, incendiul a devenit atât de intens încât și-a generat propriul nor de furtună.

Acest nor spectaculos, dar periculos, s-a format deasupra incendiului ca urmare a căldurii intense eliberate de flăcări. Este un tip special de nor cumulonimbus care se dezvoltă deasupra surselor de căldură extremă, cum ar fi incendiile forestiere de mare amploare.

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, formarea acestui nor nu ajută la stingerea incendiului. Deși are aspectul unui nor de furtună obișnuit, rareori produce ploi semnificative. În schimb, el generează vânt puternic și fulgere, care pot contribui la răspândirea mai rapidă a incendiului.

Fenomen meteorologic rar în Alberta: Megaincendiul din Jasper generează nor de furtună

Experții descriu aceste formațiuni ca fiind deosebit de periculoase pentru echipele de intervenție. Vântul intens și condițiile meteo imprevizibile create de acest fenomen pot face incendiul aproape imposibil de controlat, punând în pericol atât natura, cât și comunitățile din apropiere.

Formarea acestui nor de furtună deasupra Parcului Național Jasper subliniază intensitatea excepțională a incendiului actual și evidențiază provocările cu care se confruntă pompierii în încercarea de a-l stinge.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: