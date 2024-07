Cadavrul unui bărbat, găsit într-un imobil din Turda. Dosar penal pentru lovituri cauzatoare de moarte.

Moarte suspectă la Turda. Cadavrul unui bărbat a fost găsit într-un apartament, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovituri cauzatoare de moarte.

Polițiștii investighează o moarte suspectă într-un imobil din Turda, după ce a fost găsit cadavrul unui bărbat.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru lovituri cauzatoare de moarte.

„La data de 17 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au demarat cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.

Ulterior, în urma administrării probatoriului a fost dispusă schimbarea încadrării juridice, activitățile de cercetare fiind continuate sub aspectul infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte.

Din cercetările preliminare s-a constatat că în jurul orei 05.40, la un imobil din municipiul Turda a fost găsit cadavrul unui bărbat, transportat la IML Cluj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Sunt continuate investigațiile, urmând a fi clarificate toate aspectele de interes pentru soluționarea cazului”, a transmis IPJ Cluj.

