TIFF 2024 – magia unui festival de film construit din inovație și provocări. De vorbă cu Tudor Giurgiu, președintele TIFF (P)

„Filmele au puterea să ne aducă mai aproape, să spună povești care reverberează indiferent de rasă și nație, să provoace dezbateri în stare să schimbe valorile unei comunități.

De-a lungul a 23 de ediții, TIFF a crescut de la promisiunea și potențialul acelui început la adevărată piatră de hotar culturală, nu doar în România, ci și în Europa de Est”, a spus Tudor Giurgiu, președintele TIFF, în discursul cu care a deschis ediția de anul acesta a celui mai important festival de film din România.

Dar oare câte dintre aceste lucruri ar fi fost posibile fără forța comunității și susținerea partenerilor de tradiție ai evenimentului? Am discutat cu Tudor ce propune anul acesta festivalul de la Cluj în materie de film, dar și despre trenduri, experiențe conexe și viitorul festivalului.

Care ai zice că sunt cele mai notabile momente din programul festivalului de anul acesta? Ce e de neratat?

Dintre cele mai notabile evenimente aș aminti focusul dedicat cinematografului japonez, cu filme de cinematecă, capodopere japoneze, și filme noi, dar și retrospectiva dedicată lui Yusuke Hamaguchi. Aș mai pune apoi pe listă profilul făcut lui Daniele Luchetti, un mare regizor italian, din păcate necunoscut publicului larg, precum și evenimentul cu totul și cu totul special de la Răscruci, un minunat garden party, ocazie cu care clujenii, și nu numai ei, au putut vedea Castelul Banffy, recent restaurat de Consiliul Județean Cluj.

2. Cum apreciezi prezența românească din festival?

Prezența românească este, ca în fiecare an, foarte solidă, cu multe premiere mondiale, dar și cu filmele care au fost în program la Cannes, în primul rând filmul lui Emanuel Pârvu, care a fost în competiție și pe care toată lumea așteaptă să îl vadă. La fel, Moromeții 3 în premieră mondială, dar și Nasty, filmul pe care l-am realizat alături de Cristi Pascariu și Tudor D. Popescu și a cărui proiecție a umplut Piața Unirii. Sunt multe debuturi, filme de scurtmetraj bune, deci cred că se va scrie mult și în acest an despre filmele românești.

3. Aș zice că ediția de anul acesta stă sub semnul diversității. Din perspectiva nespecialistului iubitor de film, pare un trend tot mai prezent în cinematografia mondială, dar poate totuși nespeculat încă prea intens de filmul românesc. Se simte, oare, un soi de reticență a publicului român față de această tendință? Cum reușește TIFF să echilibreze această temă?

Depinde ce înțelegem prin diversitate. TIFF-ul a încercat întotdeauna să nu bifeze niciun fel de agende, fie ele politice sau ale unor trenduri de moment, nu e un festival care să țină cont de mode, nu e deloc circumstanțial. Dacă e să vorbim de zona LGBT, TIFF-ul a fost probabil singurul festival care, încă de la prima ediție, a oferit un șoc publicului clujean, care nu era obișnuit cu tipul ăsta de filme atunci. Deci cred că ne respectăm, cumva, coerența politicii de programare și cu filmele provocatoare pe care le-am prezentat an de an.

4. Este al 7-lea an consecutiv în care IQOS se numără printre partenerii festivalului. Anul acesta, IQOS aniversează 10 ani, iar tema asociată festivalului - cultura japoneză – celebrează astfel și spațiul în care a fost lansat IQOS în 2014. Cum se integrează acest spirit inovator în spiritul TIFF? Cum a crescut și cum s-a consolidat relația cu un astfel de brand și cum sunt primite activările partenerilor de către publicul TIFF?

IQOS este unul dintre partenerii principali ai festivalului și ne bucurăm de acest parteneriat care nu presupune doar stabilitate, ci și, an de an, inovație și provocări noi pentru public. Am salutat întotdeauna surprizele oferte de parteneri, iar IQOS a dovedit, de fiecare dată, prin activările făcute la Casa TIFF și, mai ales, la Muzeul de Artă, că vine mereu cu lucruri noi pentru spectatorii noștri. În mod special în acest an, am remarcat surpriza oferită cinefililor și melomanilor care vin la proiecțiile și concertele de la Muzeul de Artă, unde intri într-un spațiu aparent vechi, un spațiu încărcat de istorie, pentru ca, apoi, să plonjezi imediat într-o lume în care inovația și noile tehnologii te surprind și te transpun într-o cu totul altă stare și te pregătesc pentru surprizele oferite de echipa TIFF.

5. E clar că TIFF a devenit deja o referință în peisajul evenimentelor de genul și în industria cinematografică în general, dar și din punct de vedere al întregii experiențe artistice și creative, la care contribuie și parteneri ca IQOS, care și-a surprins comunitatea cu momente inedite, muzică, petreceri. Cât de mult poți să te reinventezi, să inovezi, să rămâi relevant?

Cred că e esențial pentru un festival să se reinventeze, să țină legătura cu trendurile, cu gustul publicului, dar în același timp să-și propună să surprindă constant, să provoace. Asta a făcut TIFFul încă din primul an și mă bucur că, uite, au trecut deja 23 de ani, iar misiunea noastră a rămas aceeași. Publicul ne întreabă an de an ce muzici noi o să propunem, ce artiști vor veni. E cumva parte din ADN-ul festivalului ca, alături de toți partenerii, să oferim aceste surprize și să fim un eveniment care inovează și care oferă surprize și experiențe de calitate publicului.

6. Tocmai pentru că a fost expus constant la astfel de experiențe, publicul a devenit o comunitate extrem de educată și, de asemenea, cred că a devenit un soi de test foarte important și invers, pentru cineaști. Cum vezi viitorul TIFF?

Cred că TIFF-ul trebuie să rămână fidel misiunii sale, aceea de a descoperi voci noi, deopotrivă din România și din străinătate, de a aduce public nou către sala de cinema, către proiecțiile în aer liber, de a surprinde și de a inova, de a oferi experiențe cinematografice unice. Cred că în viitor, odată cu ascensiunea platformelor de streaming, vizionarea tradițională a unui film, într-o sală de cinema, nu va mai fi, probabil, modul principal de consum, nu vom mai trăi experiența cinematografică așa cum se întâmpla odată. Și sunt convins că ceea ce publicul va savura cel mai mult va fi, de fapt, experiența în jurul unui festival. E absolut unic și irepetabil faptul că, timp de zece zile în fiecare an, oamenii se strâng, se bucură, se emoționează laolaltă la pelicule, filme, concerte cu artiști din toată lumea. Asta e ceea ce trebuie să propună un festival și mă bucur că TIFF reușește să creeze această magie în fiecare an.

Material susținut de IQOS

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.