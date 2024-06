Un cunoscut prezentator a dispărut în Grecia după o plimbare

Un prezentator cunoscut a dispărut după ce a făcut o plimbare singur, pe insula grecească Symi.

Prezentatorul TV Michael Mosley, în vârstă de 67 de ani, este căutat după ce a dispărut într-o plimbare în Grecia. Foto: Michael Mosley / Facebook

Jurnalistul britanic Michael Mosley a fost dat dispărut joi, după ce a făcut o plimbare pe coastă, singur, în Symi, au anunțat reprezentanții poliției.

Prezentatorul a fost văzut ultima dată miercuri, la prânz, când a pornit la o scurtă plimbare între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi, a declarat unul dintre oficiali.

Cunoscut prezentator TV britanic dispărut în vacanță pe insula grecească Symi

Soția sa a anunțat dispariția bărbatului joi dimineață.

O operațiune de căutare a fost lansată de poliție, paza de coastă și pompieri pe mica insulă din estul Mării Egee, în apropiere de Turcia, a declarat un alt oficial.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, este un prezentator cunoscut în Marea Britanie pentru programe precum serialul BBC „Trust Me, I'm a Doctor”. De asemenea, el a apărut în emisiunile The One Show de la BBC și This Morning de la ITV.

Alarmă după ce Michael Mosley, prezentator, a dispărut în timpul unei plimbări solitare în Grecia

El a popularizat dieta 5:2, care susține postul intermitent.

O echipă de pompieri a fost trimisă de pe insula vecină Rhodes și folosește drone pentru a-l găsi. De asemenea, poliția a cerut un elicopter, conform Reuters.

Symi este o insulă slab populată, cu o lungime de aproximativ 16 kilometri și cu aproximativ 2.500 de locuitori.

