Anchetă la IPJ Cluj în urma incidentului cu polițista care a folosit spray paralizant asupra colegului

Șeful IPJ Cluj, Mihai Rus, a declarat într-o conferință de presă, că intervenția de miercuri a polițiștilor clujeni, în cazul unui bărbat agresiv, a fost deficitară.

Anchetă la IPJ Cluj în urma incidentului cu polițista care a folosit spray paralizant asupra colegului. Sursă foto: Info Trafic Cluj-Napoca Facebook.com

Șeful IPJ Cluj, Mihai Rus, a declarat într-o conferință de presă, că intervenția de miercuri a polițiștilor clujeni, în cazul unui bărbat agresiv, care a fost imobilizat și s-a folosit spray paralizant asupra lui, a fost deficitară.

„Referitor la modul de intervenție a colegilor noștri din 8 mai, aceasta a fost deficitară, de aceea am dispus verificări pe linie internă. Concluziile verificărilor vor fi prezentate la momentul oportun. (…) Colegul nostru nu a fost afectat de jetul de spray, doar suspectul”, a spus Mihai Rus.

De asemenea, Ciprian Neag, adjunct al IPJ Cluj, a precizat că bărbatul a avut, la început, o atitudine de cooperare, dar când a ajuns lângă mașina de poliție, a devenit agresiv.

„Din cauza aceasta s-a ajuns la folosirea forței și la utilizarea spray-ului. Sperăm să avem rezultatul verificărilor în câteva săptămâni. Pe imaginile pe care le-am văzut, colegul nostru s-a ferit când s-a folosit spray-ul”, a declarat Ciprian Neag.

Polițistul implicat în incident are peste 15 ani de experiență, iar colega sa, care a folosit sprayul lacrimogen are peste un an.

Reamintim că pe 8 mai, un bărbat s-a ales cu dosar penal, după ce a agresat mai multe persoane și s-a manifestat violent pe Calea Mănăștur din Cluj-Napoca. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar persoana în cauză a fost internată la o unitate medicală de specialitate.

