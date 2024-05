Scandal în Săptămâna Mare în Feleacu. Bătaia a pornit de la o încăierare între doi câini.

Un bărbat din Feleacu a lovit stăpânii unui câine care i-a bătut câinele, scăpat din curte. Scandalul s-a terminat după intervenția polițiștilor.

Un bărbat este cercetat după ce a lovit doi soți pentru că câinele acestora s-a bătut cu un alt câine ieșit din curtea în care se afla agresorul/ Foto: pixabay.com

Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Apahida după un scandal provocat de doi câini ieșiti pe stradă.

Acesta ar fi agresat doi soți după ce câinele acestora s-ar fi luat la bătaie cu câinele agresorului.

„La data de 2 mai a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Apahida au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat de 37 de ani, cercetat în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În fapt, în cursul zilei de 1 mai a.c., în jurul orei 18.20, echipajele de poliție au fost sesizate despre un conflict produs între trei persoane, în comuna Feleacu.

Conform cercetărilor preliminare, a reieșit că, bărbatul, în timp ce se afla în vizită la o proprietate din comuna Feleacu, a observat că exemplarul canin de talie mică al proprietarului imobilului a ieșit din curte, năpustindu-se asupra unui câine de talie mare, precum și asupra minorului, cu vârsta de 14 ani, care îl însoțea.

Ulterior, câinele de talie mare a ripostat la atac, iar bărbatul s-a manifestat agresiv. Minorul, speriat fiind, și-a anunțat imediat părinții, iar când aceștia au ajuns la fața locului ar fi fost agresați de bărbatul de 37 de ani.

Pe numele acestuia, în temeiul probatoriului administrat, polițiștii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Ulterior, după expirarea celor 24 de ore, acesta a fost plasat sub măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

