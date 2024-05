„Ești gras!”. Un băiețel de 6 ani moare forțat de tată să alerge pe bandă - VIDEO

Un caz șocant a zguduit o comunitate întreagă după ce un băiețel de 6 ani a murit în circumstanțe tragice. Imagini de pe camerele de supraveghere surprind momentele terifiante în care tatăl copilului îl forțează să alerge la viteze extreme pe banda de alergare, considerându-l gras.

Un tată e acuzat că și-a obligat copilul să alerge pe bandă, la viteze excesive. Foto: G / X

Un tată din SUA este acuzat că și-a supus fiul în vârstă de 6 ani la mai multe abuzuri fizice, inclusiv că l-a forțat să alerge la viteze extreme pe o bandă de alergare din sala de sport, provocându-i leziuni care au dus la moartea micuțului.

Cazul datează de trei ani, dar a ajuns acum la tribunalul din New Jersey, conform The New York Post.

Potrivit acuzării, Christopher Gregor, în vârstă de 31 de ani, a provocat cu bună știință vătămări corporale grave copilului, ceea ce a dus la moartea acestuia. În fața instanței, anchetatorii au adus imagini de la centrul fitness al complexului de apartamente în care locuia bărbatul. În imagini, se poate vedea cum bărbatul de 31 de ani îl forțează pe copil să alerge la viteze insuportabile pe banda de alergare. Băiețelul cade de mai multe ori, lovindu-se violent de pământ, în timp ce tatăl său îl trage cu forța înapoi pe aparat. Gregor poate fi văzut cum îl apucă pe copil de cămașă și, la un moment dat, pare să îl muște de cap.

Caz șocant: Tată din SUA acuzat că și-a abuzat fiul de 6 ani, provocându-i moartea

Înregistrarea datează din 20 martie 2021. Câteva zile mai târziu, mama copilului, Breanna Micciolo, care împărțea custodia copilului cu tatăl, de care era separată, a observat rănile copilului și le-a raportat unui asistent social. Băiețelul a fost dus apoi la un medic, în fața căruia a declarat că tatăl său l-a forțat să alerge pe banda de alergare pentru că îl considera „prea gras".

A doua zi, starea copilului s-a înrăutățit și a murit după un drum zadarnic la spital. Copilul a fost supus de urgență unei tomografii computerizate la spital, unde a început să aibă convulsii și a murit la scurt timp după aceea.

Moartea tragică a unui copil de 6 ani: Tatăl acuzat de abuz și crimă

Autopsia a stabilit că avea pe corp răni și o inflamație acută cu sepsis. Potrivit raportului medicului legist, copilul a suferit un traumatism acut la inimă cu 4-12 ore înainte de deces. Medicul a spus că existau dovezi de abuz cronic asupra copilului, inclusiv leziuni la nivelul toracelui și al abdomenului cu lacerații ale inimii, contuzie a plămânului stâng, lacerații și contuzii ale ficatului.

Pentru acuzare, aceasta este o dovadă de crimă, dar apărarea lui Gregor, pe de altă parte, susține că moartea copilului a fost naturală.

Avocații și experții vorbesc de o moarte cauzată de „complicații ale pneumoniei".

Mama copilului, Breanna Micciolo, a declarat că l-a reclamat pe Gregor pentru abuz de peste o sută de ori, dar nimeni nu a intervenit.

