Vlad, tânărul care a părăsit Danemarca pentru a trăi în Cluj. De ce a renunțat la „cea mai fericită țară din lume” și care a fost „calculul” din spatele deciziei?

Danemarca s-a clasat frecvent pe primul loc ca cea mai fericită și mai puțin coruptă țară din lume. Vlad a decis să renunțe la Danemarca și a venit la Cluj-Napoca. Cum s-a ajuns la această decizie?

Vlad, tânărul care a părăsit Danemarca pentru a trăi în Cluj/ Foto: arhivă personală

După ani de trăit în străinătate, un bărbat și-a decis să se reîntoarcă în România și a venit în Cluj-Napoca. Cu amintiri din Danemarca și o bagaj plin de experiențe, Vlad, în vârstă de 39 de ani, a făcut pasul de la viața urbană europeană la agitația și farmecul specific clujenilor.

În urmă cu 10 luni, Vlad s-a întors în Cluj după ce a petrecut mai mulți ani în Danemarca. El a venit aici împreună cu soția și copilul, iar în prezent lucrează la o multinațională.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Vlad a povestit despre experiența sa în Danemarca și dacă există diferențe culturale așa de mari.

Vlad este o persoană care a călătorit foarte mult în afara Europei. El a studiat 3 ani în Danemarca, 3 ani în Cluj-Napoca la Facultatea de Istorie din cadrul UBB și un an la Roma.

Tânărul a avut mai multe job-uri de-a lungul timpului, de la tehnician electronist la traducător și recrutor la o firmă.

În prezent Vlad lucrează la o multinațională din Cluj și este foarte mulțumit de acest loc de muncă.

Chiar dacă are mașină, Vlad preferă să folosească autobuzul pentru a ajunge la lucru.

Reporter: Cine este mai exact Vlad?

Vlad. R: Am plecat la studii în Danemarca în 2007. În 2017 m-am gândit să fac o licență în istorie la UBB Cluj și după un master la Roma. Ca student am lucrat la un depozit în Danemarca, apoi ca tehnician electronist la mai multe firme și o perioadă de 4-5 ani am lucrat ca și traducător și după recrutor.

În Danemarca am avut și activități sportive, badminton. De exemplu organizam activități sportive cu imigranții din nordul țării. Asta făceam vinerea, jucam fotbal, ping-pong. Nu erau doar români, era mai multe naționalități, printre care și cei care cereau azil politic. Organizarea acestora a fost un lucru special pentru mine.

Vlad alături de prieteni/ Foto: arhivă personală

Totodată, am antrenat timp de un an o echipă de fotbal pentru copii.

Reporter: Cum a fost experiența în Danemarca?

Vlad. R: M-a format. A fost o experiență plăcută și aș mai recomanda-o și celorlalți.

În așteptarea lui Moș Crăciun. Este o tradiție locală ca Moș Crăciun să vină cu vaporul/ Foto: arhivă personală

Există diferențe mari culturale între România și Danemarca?

Reporter: Ce diferențe culturale ați văzut între România și Danemarca?

Vlad. R: Este o diferență mare. Există o diferență de cultură și între Danemarca și Germania.

Este greu să te acomodezi în Danemarca, e greu să te dezobișnuiești de țară. Depinde de fiecare persoană. Cultura este diferită, condițiile de muncă sunt diferite. Acolo nu este nicio rușine să mergi cu autobuzul sau să fi îmbrăcat în salopetă. În Danemarca muncitorii sunt mândri de munca pe care o prestează și echipamentul de muncă pe care îl poartă zilnic, si cu cât salopeta ta este mai „murdară”, până la o anumită limită, cu atât ești considerat mai harnic de cei din jur.

Cei care merg la muncă sunt mai apreciați de către cei din jur, de aceea unii dintre ei rămân în salopete până se bagă în pat.

Până și barurile au promoții la bere pentru cei care vin de la muncă: fyraftensøl, bere de după serviciu.

Aceste locuri sunt cele mai potrivite în dorința de a socializa și cunoaște oameni.

Dacă noi uităm să sărbătorim o săptămână de muncă, în Danemarca vinerea este considerată weekend și se lucrează parțial. In acest timp toata lumea iese, ba la restaurant, pub-uri, vizitează rudele, se duc la casele de vacanta etc. Nu rămân prea mulți oameni în casă.

Danemarca este o rețetă pentru foarte multe țări. De exemplu, eu de cele mai multe ori nu-mi încuiam ușa la casă.

Ei au avut mereu democrație, noi avem democrație de 35 de ani și este greu să aplicăm ceea ce au făcut ei în ultimii 100 de ani.

Reporter: V-ați obișnuit cu vremea din Danemarca?

Vlad. R: Nu am avut probleme cu ea, m-am obișnuit repede. Umiditatea este mai ridicată, dar te obișnuiești. Bate vântul aproape zilnic și plouă undeva la 10-11 luni din an. Când am venit aici nu mai suport căldura, ce este peste 25 de grade Celsius.

Foto: arhivă personală

Care a fost „calculul” din spatele deciziei?

Reporter: Cum ați decis să vă întoarceți în țară?

Vlad. R: Am un copil de 4 ani și cu experiența pe care am avut-o și la școli și grădinițe am întâlnit problema aceasta a imigranților în care copiii lor le este greu să se obișnuiască pentru că nu vorbesc daneza acasă și rămân în urmă cu ceilalți copii care vorbesc daneza acasă.

Limba aceasta este foarte grea. După mulți ani am învățat și eu daneza. Copiii rămâneau în urmă și un psiholog mi-a spus că cei care vorbesc două limbi abia la 6 ani încep să vorbească limba. Și ne-am gândit că este cel mai bine să ne întoarcem.

Reporter: Și cum de ați ales Clujul?

Vlad. R: Într-o zi am spus că am să mă întorc în România și aveam de ales între București și Cluj.

Avantaje și dezavantaje

Fiecare țară este specială în felul său, potrivit lui Vlad. Din punct de vedere cultural și al zonelor care pot fi vizitate, România a câștigat detașat.

Vlad. R: Avantajele de când m-am mutat în România în comparație cu Danemarca, am o viață socială mai activă, mai multe activități culturale care mă reprezintă și aici mă refer la operă, concerte, teatru. Sunt mai multe activități culturale aici decât în Danemarca.

Avantaje sunt și pentru cel mic, are o viață socială mai activă. Se creează mai multe conexiuni cu oamenii în comparație cu Danemarca. Dreptul la vot mi-a revenit, activități sportive pe care le pot urmări. Și acolo puteam să mă uit la meciuri, dar cu compatrioți este altfel.

Aici am găsit o varietate de produse din import comparativ cu Danemarca. Aici când intri în magazine din toate colțurile lumii, acolo nu era chiar așa.

Un alt avantaj este cel că îmi pot vizita prietenii mai vechi și rudele.

România este frumoasă, iar lucrurile sunt mai frumoase aici. Avem un relief mai bogat și o climă mai prietenoasă. În Danemarca totul este plat, nu avem munți și nici dealuri.

În ceea ce privește dezavantajele, la nivel național am văzut o scădere a calității vieții, a bunăstării, o scădere a stabilității economice.

Totodată, calitatea produselor și serviciilor este mai scăzută în comparație cu Danemarca, iar prețurile sunt mai asemănătoare.

De asemenea, Vlad a sesizat câteva probleme și la nivel local.

Vlad. R: La nivel local am văzut lipsa infrastructurii, trotuare, piste de bicicletă, străzi și lipsa siguranței atunci când sunt folosite. Câini de luptă care merg cu stăpânii lor fără lesă, fără botniță. Mașini parcate pe trotuar, pe pista de biciclete, mașini care merge 60,70,100 de km/h la un metru de tine.

Oameni mai agresivi în comparație cu cei din Danemarca. Lipsa semafoarelor și a marcajelor de pe străzi. Noi suntem obișnuiți să mergem cu bicicletele, dar cel mai probabil nu o să le mai folosim din cauza nesiguranței. Cel mic nu are voie să meargă pe pista de biciclete, în Danemarca avea voie și era tot timpul însoțit de noi. E groaznic să mergi cu copilul lângă tine și să vezi că mașinile zboară pe lângă tine. O mică neatenție te poate costa mult.

Am ajuns să fiu claxonat în trafic fără niciun motiv atunci când aveam un număr de înmatriculare care aparținea altui județ.

Pentru Vlad, întoarcerea în Cluj a fost nu doar o simplă revenire, ci și o oportunitate de a-și construi un nou început, bazat pe învățăturile și experiențele acumulate în călătoria sa în străinătate.

