Șoferi băuți, drogați sau fără permis, prinși pe drumurile din Cluj. Un tânăr a fost prins cu substanțe interzise în mașină.

În acest final de săptămână mai mulți șoferi au fost prinși băuți, drogați sau fără permis de conducere pe drumurile din județul Cluj.

Un tânăr a fost prins cu droguri în mașină/ Foto: IPJ Cluj

Mai mulți șoferi au fost prinși la volan fără permis de conducere sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

De exemplu, un bărbat din Jucu a fost prins cu droguri în mașină.

„La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 00.45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic pentru verificări, pe DJ 161, în afara localității Luna de Jos, un autoturism condus de un bărbat, de 30 de ani, din comuna Jucu.

În acest context, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere, iar la testarea cu aparatul Drugtest au reieșit indicii cu privire la prezența acestora.

Menționăm că aceasta nu reprezintă proba în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe psihoactive.

De altfel, în cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe plicuri cu substanță cristalină de culoare albă, susceptibilă de a produce efecte psihoactive.

Bunurile descoperite au fost ridicate, ambalate și sigilate, urmând a fi înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj.

În baza celor constatate și a materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis IPJ Cluj.

Fără permis, sub influența drogurilor sau băuți, pe drumurile din Cluj

Polițiștii clujeni au mai oferit câteva exemple concrete de șoferi care au încălcat legea:

„În data de 25 februarie a.c., în jurul orei 02.30, polițiștii Compartimentului Rutier Gherla au interceptat un autoturism pe DJ109D, în localitatea Sic, condus de un tânăr de 24 de ani, din aceeași comună. La testarea cu aparatul Drugtest au reieșit indicii cu privire la prezența substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă proba în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe psihoactive. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În data de 25 februarie a.c., în jurul orei 01.30, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat un tânăr, de 22 de ani, din municipiu, în timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Barițiu, având dreptul de a conduce suspendat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În data de 24 februarie a.c., în jurul orei 22.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au depistat pe DJ109C, în localitatea Geaca, au depistat un tânăr de 21 de ani, din comuna Geaca, în timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. La aceeași dată, în jurul orei 23.12, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au depistat un bărbat de 38 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea autoturismul pe DJ109, prin localitatea Așchileu Mare, având o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cazuri, conducătorii auto au fost conduși la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, au adăugat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

